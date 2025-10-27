Logo

Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Извор:

Танјуг

27.10.2025

07:32

Коментари:

0
Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона
Фото: Pexels

Двојица осумњичених који су протеклог викенда ухапшени због учешћа у пљачки вриједних предмета из париског музеја Лувр, поријеклом су из Обервилијеа у Париском региону, преносе француски медији.

Осумњичени, старости око 30 година, ухапшени су у суботу и налазе се у притвору, који ће трајати до 96 сати, а одраније су познати полицији, преноси БФМ ТВ.

Поврће-воће-маркет

Здравље

Ова јефтина намирница успорава старење

Један осумњичени је ухапшен у суботу увече на аеродрому Роаси-Шарл-де-Гол док је покушавао да се укрца на лет за Алжир, док је други ухапшен у Обервилијеу, а обојица су поријеклом из тог мјеста које је седам километара удаљено од Париза и налази се у области Сен-Сан-Дени.

Њих двојица су била под истрагом у протеклих неколико дана, наводи француска телевизија.

Одлучујући ДНК траг је, како истиче, пронађен на мјесту пљачке, а ријеч је о отиску прста.

Париска тужитељка Лор Беко у четвртак је рекла да је узето више од 150 узорака ДНК за потребе истраге.

Бицикл

Остали спортови

Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства

Пљачка се догодила 19. октобра у париском Лувру, када је украдено девет предмета из колекције краљевске породице.

Четворица лопова су ушла у зграду са стране која гледа на ријеку Сену, гдје су у току грађевински радови, користећи теретну платформу која се диже да би директно приступили галерији Аполон.

Према властима, украдено је осам предмета, укључујући дијадеме, огрлице, наушнице и брошеве који су припадали Наполеоновој супрузи, царици Мари-Луиз, његовој снаји, краљици Ортенс од Холандије, краљици Мари-Амели, супрузи посљедњег француског краља Луја Филипа, који је владао од 1830. до 1848 и царици Еугенији, супрузи Наполеона III, који је владао од 1852. до 1870.

Клизиште

Свијет

Стотине људи евакуисано због одрона камења

Круна царице Еугеније је такође украдена, али је пронађена оштећена у близини музеја након што су је лопови испустили.

Вриједност украдених експоната процјењује се на 88 милиона евра.

Подијели:

Тагови:

Luvr

pljačka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Horoskop

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

1 ч

0
У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

Бања Лука

У Бањалуци ће се огласити сирене: Прошло је 56 година од разорног земљотреса

1 ч

0
Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Свијет

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

1 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас је Света Петка: Испоштујте ове обичаје

1 ч

0

Више из рубрике

Стотине људи евакуисано због одрона камења

Свијет

Стотине људи евакуисано због одрона камења

1 ч

0
Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

Свијет

Полицајац умјесто на мјесто убиства, отишао до банкомата, па у пицерију

1 ч

0
Аеродром у Литванији поново затворен

Свијет

Аеродром у Литванији поново затворен

10 ч

0
Путин послао важан захтјев својим генералима

Свијет

Путин послао важан захтјев својим генералима

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

25

Шулић: Република Српска регионални центар за конференције попут Самита трговине

08

24

Баклава без кора с орасима и јогуртом, сочнија од оригиналне, а зачас готова

08

23

Природни спреј против смрдибуба отјераће ове инсекте заувијек

08

19

Увели нова правила на пумпама - тиче се цигарета

08

19

Отац Предраг испричао како му се у сну јавила Света Петка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner