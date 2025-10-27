Двојица осумњичених за пљачку Лувра су поријеклом из Париског региона

Извор:
Танјуг
27.10.2025
07:32
Коментари:0
Двојица осумњичених који су протеклог викенда ухапшени због учешћа у пљачки вриједних предмета из париског музеја Лувр, поријеклом су из Обервилијеа у Париском региону, преносе француски медији.
Осумњичени, старости око 30 година, ухапшени су у суботу и налазе се у притвору, који ће трајати до 96 сати, а одраније су познати полицији, преноси БФМ ТВ.
Здравље
Ова јефтина намирница успорава старење
Један осумњичени је ухапшен у суботу увече на аеродрому Роаси-Шарл-де-Гол док је покушавао да се укрца на лет за Алжир, док је други ухапшен у Обервилијеу, а обојица су поријеклом из тог мјеста које је седам километара удаљено од Париза и налази се у области Сен-Сан-Дени.
Њих двојица су била под истрагом у протеклих неколико дана, наводи француска телевизија.
Одлучујући ДНК траг је, како истиче, пронађен на мјесту пљачке, а ријеч је о отиску прста.
Париска тужитељка Лор Беко у четвртак је рекла да је узето више од 150 узорака ДНК за потребе истраге.
Остали спортови
Плафон хотелске собе пао на руску бициклисткињу уочи Свјетског првенства
Пљачка се догодила 19. октобра у париском Лувру, када је украдено девет предмета из колекције краљевске породице.
Четворица лопова су ушла у зграду са стране која гледа на ријеку Сену, гдје су у току грађевински радови, користећи теретну платформу која се диже да би директно приступили галерији Аполон.
Према властима, украдено је осам предмета, укључујући дијадеме, огрлице, наушнице и брошеве који су припадали Наполеоновој супрузи, царици Мари-Луиз, његовој снаји, краљици Ортенс од Холандије, краљици Мари-Амели, супрузи посљедњег француског краља Луја Филипа, који је владао од 1830. до 1848 и царици Еугенији, супрузи Наполеона III, који је владао од 1852. до 1870.
Свијет
Стотине људи евакуисано због одрона камења
Круна царице Еугеније је такође украдена, али је пронађена оштећена у близини музеја након што су је лопови испустили.
Вриједност украдених експоната процјењује се на 88 милиона евра.
Најновије
Најчитаније
08
25
08
24
08
23
08
19
08
19
Тренутно на програму