Путин послао важан захтјев својим генералима

Руски предсједник Владимир Путин одржао је састанак са начелником Генералштаба руске војске и командантима оперативних група укључених у операцијама у Украјини.
На састанку је начелник Генералштаба Валериј Герасимов информирао Путина о најновијим операцијама руских снага у Украјини, истичући притом борбе које се воде у Донбасу.
"Данас би посебно истакао два подручја. Прво је зона одговорности групе Центар. Јединице и формације 2. и 51. армије, напредујући дуж конвергентних праваца, завршиле су окружење непријатеља у подручју Красноармејска и Димитрова. Блокирана је велика група украјинских оружаних снага, која се састоји од 31. батаљона", рекао је Герасимов.
Герасимов је додао да руским снагама предстоји још само да униште украјинске снаге у окружењу испред групе Центар, уз напомену да постоји и друго окружење украјинских трупа код града Купјанска.
"Град Купјанск је окружен у правцу групе снага Запад. У међувремену, јуришни одреди 68. мотострељачке дивизије 6. армије, извршивши бочни маневар, заузели су непријатељске прелазе преко ријеке Оскил јужно од града. Јединице непријатељске 14, 43. и 116. механизоване бригаде, као и 1. бригаде Украјинске националне гарде, укупно 18 батаљона је окружено", додао је Герасимов.
Оно што је занимљиво, како преносе руски медији Путин је тражио од генерала Герасимова као и осталих официра да смање непотребне жртве.
"Како бисмо смањили непотребне жртве, молим вас, као што смо то већ учинили, да предузмете свеобухватне мјере како бисте осигурали предају украјинских војника и то оних који то желе. Морамо дјеловати и поступати са заробљеницима у складу с међународним правом и законима Руске Федерације. Руска војска је историјски с милосрђем поступала према пораженим непријатељима и наставићемо дјеловати у складу с тим", рекао је Путин.
