Logo

Путин послао важан захтјев својим генералима

26.10.2025

21:46

Коментари:

0
Путин послао важан захтјев својим генералима
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Mikhail Sinitsyn

Руски предсједник Владимир Путин одржао је састанак са начелником Генералштаба руске војске и командантима оперативних група укључених у операцијама у Украјини.

На састанку је начелник Генералштаба Валериј Герасимов информирао Путина о најновијим операцијама руских снага у Украјини, истичући притом борбе које се воде у Донбасу.

"Данас би посебно истакао два подручја. Прво је зона одговорности групе Центар. Јединице и формације 2. и 51. армије, напредујући дуж конвергентних праваца, завршиле су окружење непријатеља у подручју Красноармејска и Димитрова. Блокирана је велика група украјинских оружаних снага, која се састоји од 31. батаљона", рекао је Герасимов.

Герасимов је додао да руским снагама предстоји још само да униште украјинске снаге у окружењу испред групе Центар, уз напомену да постоји и друго окружење украјинских трупа код града Купјанска.

nermin niksic

БиХ

Објављене компромитирајуће поруке: Никшић слао цедуљице за запошљавања

"Град Купјанск је окружен у правцу групе снага Запад. У међувремену, јуришни одреди 68. мотострељачке дивизије 6. армије, извршивши бочни маневар, заузели су непријатељске прелазе преко ријеке Оскил јужно од града. Јединице непријатељске 14, 43. и 116. механизоване бригаде, као и 1. бригаде Украјинске националне гарде, укупно 18 батаљона је окружено", додао је Герасимов.

Оно што је занимљиво, како преносе руски медији Путин је тражио од генерала Герасимова као и осталих официра да смање непотребне жртве.

"Како бисмо смањили непотребне жртве, молим вас, као што смо то већ учинили, да предузмете свеобухватне мјере како бисте осигурали предају украјинских војника и то оних који то желе. Морамо д‌јеловати и поступати са заробљеницима у складу с међународним правом и законима Руске Федерације. Руска војска је историјски с милосрђем поступала према пораженим непријатељима и наставићемо д‌јеловати у складу с тим", рекао је Путин.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Убијене четири особе уочи објављивања изборних резултата

Свијет

Убијене четири особе уочи објављивања изборних резултата

3 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Хероји полицајци учествовали у спасавању бебе

3 ч

0
Лавров: Кијев покушава да купи вријеме

Свијет

Лавров: Кијев покушава да купи вријеме

4 ч

0
Снажан земљотрес погодио Индонезију

Свијет

Снажан земљотрес погодио Индонезију

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner