Убијене четири особе уочи објављивања изборних резултата

СРНА

26.10.2025

21:06

Убијене четири особе уочи објављивања изборних резултата
Фото: Танјуг/АП

Најмање четири особе убијене су ватреним оружјем на протестима опозиције у камерунској трговачкој пријестоници Дуали уочи објављивања резултата предсједничких избора.

Информацију је објавио изборни штаб опозиционог предсједничког кандидата Исе Чироме, који жели да свргне са власти ветерана Пола Бију.

Чирома је позвао на протесте и затражио да се поштују резултати избора одржаних 12. октобра. Планирано је да резултати предсједничких избора буду објављени сутра.

Полиција је употријебила сузавац и водене топове да би растјерала масу Чироминих присталица, преноси Срна.

Они кажу да је Чирома побиједио Бију и оптужују власти да се спремају да "намјесте" изборе.

Полиција Италија

Свијет

Хероји полицајци учествовали у спасавању бебе

Протести су се распламсали у неколико градова након што су д‌јелимични резултати које су објавили локални медији показали да је Бија (92) на путу да побиједи.

Власти су одбациле оптужбе опозиције о неправилностима и позвале људе да сачекају објављивање званичних резултата.

Убиство

Kamerun

