Снажан земљотрес погодио Индонезију

26.10.2025

18:50

Земљотрес магнитуде 6,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас у недјељу, 26. октобра 2025. године у 18,04 часова, на подручју Тимора у Индонезији.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -9.348 и дужине 123.8519.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 89 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Земљотрес

Indonezija

