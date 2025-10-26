Снажан земљотрес погодио Индонезију

Извор:
Телеграф
26.10.2025
18:50
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 6,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је данас у недјељу, 26. октобра 2025. године у 18,04 часова, на подручју Тимора у Индонезији.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине -9.348 и дужине 123.8519.
Савјети
Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 89 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Свијет
56 мин0
Градови и општине
1 ч0
Хроника
1 ч0
Култура
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму