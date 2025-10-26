Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа

26.10.2025
18:41
Коментари:0
Баштован открива правила за успјешну садњу прелијепог прољећног цвијета.
Желите да на прољећа ваше двориште буде преплављено прелијепим лалама? Сада је идеално вријеме за садњу. Овај њежан и елегантан цвијет је симбол прољећа, а ниче из луковица које се саде у јесен, док је земља још умјерено топла, али не прегријана.
Свијет
Ирански званичник планирао нападе у Европи
Јесења садња је кључ успјеха јер луковице морају да прођу период природног хлађења како би проклијале у пуној снази на прољеће. Идеално вријеме за садњу је до средине новембра, зависно од региона, а температура земљишта би требало да буде испод 10°Ц, али да земља још увијек није смрзнута. Баштовани откривају златна правила за савршено засађене лале.
Лале обожавају сунчане позиције и добро дренирано тло. Изаберите мјесто које дневно добија бар шест сати сунчеве свјетлости. Управо топлина сунца подстиче снажан раст и бујно цвјетање. Избјегавајте влажна и ниска мјеста у врту, јер превише влаге може довести до труљења луковица.
Градови и општине
Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена
Прије садње, тло добро прекопајте и обогатите компостом или хумусом. Тиме ћете побољшати његову структуру и додати хранљиве материје које су неопходне за развој коријена. Ако је земља претежно глинаста, додајте мало пијеска ради боље дренаже, лале не подносе задржавање воде!
Луковице треба садити на дубину двоструке или троструке висине луковице, обично између 10 и 15 центиметара, и то шиљатим врхом нагоре. Дубља садња штити биљку од зимских мразева и исушивања, док плитка може довести до оштећења луковице због температурних осцилација, пише Нај Жена.
Хроника
Појавио се нови видео несреће: "Дјевојке из аутомобила побјегле с лица мјеста"
Оставите размак од 8 до 10 центиметара између луковица. Тако свака биљка има довољно простора да расте, развија корен и прима довољно хранљивих материја и влаге. Ако садите више врста лала, групишите их по висини – ниже напред, више позади, како бисте створили атрактиван, слојевит цвјетни аранжман на пролеће.
Након садње, добро залијте тло и по жељи га прекријте малчем, сламом или сувим лишћем.
Култура
Овај познати глумац је био први избор за улогу Томаса Шелбија
Заливање помаже да се земља слегне око луковица и убрза стварање коријена, док малч задржава влагу, спречава раст корова и штити од мраза.
Здравље
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
17
19
16
19
10
19
08
Тренутно на програму