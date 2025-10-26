Logo

Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа

26.10.2025

18:41

Јесен је право вријеме за садњу овог цвијећа

Баштован открива правила за успјешну садњу прелијепог прољећног цвијета.

Желите да на прољећа ваше двориште буде преплављено прелијепим лалама? Сада је идеално вријеме за садњу. Овај њежан и елегантан цвијет је симбол прољећа, а ниче из луковица које се саде у јесен, док је земља још умјерено топла, али не прегријана.

Јесења садња је кључ успјеха јер луковице морају да прођу период природног хлађења како би проклијале у пуној снази на прољеће. Идеално вријеме за садњу је до средине новембра, зависно од региона, а температура земљишта би требало да буде испод 10°Ц, али да земља још увијек није смрзнута. Баштовани откривају златна правила за савршено засађене лале.

Одаберите праву локацију

Лале обожавају сунчане позиције и добро дренирано тло. Изаберите мјесто које дневно добија бар шест сати сунчеве свјетлости. Управо топлина сунца подстиче снажан раст и бујно цвјетање. Избјегавајте влажна и ниска мјеста у врту, јер превише влаге може довести до труљења луковица.

Припремите тло са љубављу

Прије садње, тло добро прекопајте и обогатите компостом или хумусом. Тиме ћете побољшати његову структуру и додати хранљиве материје које су неопходне за развој коријена. Ако је земља претежно глинаста, додајте мало пијеска ради боље дренаже, лале не подносе задржавање воде!

Садите на праву дубину

Луковице треба садити на дубину двоструке или троструке висине луковице, обично између 10 и 15 центиметара, и то шиљатим врхом нагоре. Дубља садња штити биљку од зимских мразева и исушивања, док плитка може довести до оштећења луковице због температурних осцилација, пише Нај Жена.

Обезбједите довољан размак

Оставите размак од 8 до 10 центиметара између луковица. Тако свака биљка има довољно простора да расте, развија корен и прима довољно хранљивих материја и влаге. Ако садите више врста лала, групишите их по висини – ниже напред, више позади, како бисте створили атрактиван, слојевит цвјетни аранжман на пролеће.

Заливање и заштита од зиме

Након садње, добро залијте тло и по жељи га прекријте малчем, сламом или сувим лишћем.

Заливање помаже да се земља слегне око луковица и убрза стварање коријена, док малч задржава влагу, спречава раст корова и штити од мраза.

