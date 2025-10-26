Logo

Ово цвијеће не треба држати у кући: Вјерује се да доноси несрећу и тугу

26.10.2025

Нису све биљке благослов, кажу стари. У свијету народних вјеровања, прелијепа Кала носи тешку симболику: вјерује се да због ње дом уноси несрећу и тугу. Због ове приче, народни обичаји савјетују изузетан опрез.

Кала: Цвијет са двојном симболиком

Биљка о којој се у народу прича је прелијепа Кала. Иако је естетски изузетно привлачна и симболизује препород у неким културама, у нашој традицији и многим европским културама она носи тешку, двојну причу.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Сарајевска борба за Шмита, који треба да прикрије њихову неспособност

Зашто се у народу везује за несрећу и тугу:

Цвијет за тишину и жалост: Кала је у нашој земљи првенствено цвијет који се носи на гробље и обреде жалости. Вјеровање каже да њен елегантан, али строг облик, унијет у кућу, призива енергију суза и тихе патње.

Тјера весеље из куће: Старији савјетују да се Кала избјегава јер се сматра да њена енергија „апсорбује“ весеље и радост, стварајући постепено емотивни вакуум и празнину тамо гдје би требало да влада породична хармонија.

Савјети према народном вјеровању

Народни обичаји савјетују јасан приступ овој биљци, како би се избјегло нарушавање мира у кући.

Ураган Мелиса

Свијет

Олуја Мелиса прерасла у ураган: Страх од катаклизме над Карибима

Држање ван дома: Вјеровање каже да Кала не сме да буде унутар куће. Најбоље је да је држите на тераси, балкону или у башти, што даље од мјеста гдје се спава и одмара.

Опрез са поклонима: Каже народ, ако је добијете на поклон, немојте је унијети. Боље је поклонити је неком јавном мјесту, како би се избјегло да негативна симболика утиче директно на ваше огњиште.

Поука народног вјеровања

Ово је прича из народа која траје генерацијама. Без обзира на лично вјеровање, ово учење подсјећа да је енергија дома света ствар.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

МУП уписан у регистар сертификационих тијела Српске

Кала је цвијет који заслужује поштовање, али вјеровање каже да му није мјесто тамо гдје се живи и радује.

