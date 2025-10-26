Кошарац: Покушајима рушења Додикове политике, гаси се БиХ

Извор:
СРНА
26.10.2025
11:36
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да су сарајевски политичари, аналитичар и медији, покушавајући да минимализују политику предсједника Милорада Додика на међународном плану, угасили БиХ као страну у договорима.
Кошарац је рекао да је Српска још једном показала да лидер српског народа Милорад Додик води успјешну политику.
"Безуспјешно то раде. Сарајево ништа не зна", написао је Кошарац на "Инстаграму".
Он је поручио да је Српска све јача на међународном плану.
