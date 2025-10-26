Logo

Додик: Пердув оставио неизбрисив траг у привредном животу Лакташа и цијеле Српске

Извор:

СРНА

26.10.2025

Милорад Додик
Фото: СРНА

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је са дубоким жаљењем примио вијест о смрти угледног привредника Милана Пердува из Лакташа.

"Као власник некадашње компаније 'Слатекс' из Слатине, Пердув је дао значајан допринос у предратном привредном развоју и запошљавању овог краја.Својим ангажманом и посвећеношћу оставио је неизбрисив траг у привредном животу не само Лакташа, већ и цијеле Републике Српске. Пердув је био примјер привредника који учествује у изградњи заједнице и помаже другима", истакао је предсједник Додик у телеграму саучешћа породици преминулог Пердува.

Тужилаштво, Требиње

Хроника

Малољетника претукла група насилника: Породица дјечака и даље чека на правду

Он је навео да његов одлазак представља велики губитак за породицу, пријатеље, сараднике и све који су га познавали.

Таг:

Милорад Додик

