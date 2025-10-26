Додик: Пердув оставио неизбрисив траг у привредном животу Лакташа и цијеле Српске

Извор:
СРНА
26.10.2025
11:16
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је са дубоким жаљењем примио вијест о смрти угледног привредника Милана Пердува из Лакташа.
"Као власник некадашње компаније 'Слатекс' из Слатине, Пердув је дао значајан допринос у предратном привредном развоју и запошљавању овог краја.Својим ангажманом и посвећеношћу оставио је неизбрисив траг у привредном животу не само Лакташа, већ и цијеле Републике Српске. Пердув је био примјер привредника који учествује у изградњи заједнице и помаже другима", истакао је предсједник Додик у телеграму саучешћа породици преминулог Пердува.
Хроника
Малољетника претукла група насилника: Породица дјечака и даље чека на правду
Он је навео да његов одлазак представља велики губитак за породицу, пријатеље, сараднике и све који су га познавали.
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Тенис
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
28
13
24
13
22
13
18
13
13
Тренутно на програму