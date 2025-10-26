Logo

Цвијановић: Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас

Извор:

СРНА

26.10.2025

10:50

Цвијановић: Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас
Фото: СРНА

ЛОЛ. Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас, поручила је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић реагујући на наводе портала "Рапорт.ба" о наводно договореним смјенама СНСД-ових кадрова у Савјету министара.

"Даноноћно фабрикујете лажи и просипате `анализе` по сарајевским медијима да бисте попунили празнину произведену недостатком било каквих кредибилних информација. Баш сте `забринули и испрепадали` СНСД", навела је

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Теи Ковачевић: Истински тениски драгуљ поникао у нашој Републици Српској

Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Она је још једном навела "ЛОЛ".

Жељка Цвијановић

