Цвијановић: Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас

ЛОЛ. Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас, поручила је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић реагујући на наводе портала "Рапорт.ба" о наводно договореним смјенама СНСД-ових кадрова у Савјету министара.
"Даноноћно фабрикујете лажи и просипате `анализе` по сарајевским медијима да бисте попунили празнину произведену недостатком било каквих кредибилних информација. Баш сте `забринули и испрепадали` СНСД", навела је
Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Она је још једном навела "ЛОЛ".
LOL. Овакве измишљотине само потврђују да сте тотално изгубили компас. Даноноћно фабрикујете лажи и просипате "анализе" по сарајевским медијима да бисте попунили празнину произведену недостатком било каквих кредибилних информација. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 26, 2025
Баш сте "забринули и испрепадали" СНСД.
Још… pic.twitter.com/18TFexfOjs
