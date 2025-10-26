Додик: Република Српска била и остала симбол борбе

Извор:
АТВ
26.10.2025
08:21
Република Српска била је и остала историјска нужност, симбол борбе, достојанства и права на постојање, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Република Српска била је историјска нужност. Само велики народи у кључним тренуцима имају снаге да изњедре праве људе који их воде. Поносан сам што сам у том важном историјском периоду био дио тог народа и тих људи. Некада се нисмо слагали у свему, али циљ нам је увијек био исти, Република Српска која има своје достојанство и право на постојање", навео је Додик.
Он је подсјетио да је током протекле седмице свечаним манифестацијама обиљежено 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, институције која, како је истакао, поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске.
