Logo

Додик: Република Српска била и остала симбол борбе

Извор:

АТВ

26.10.2025

08:21

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ БЛ

Република Српска била је и остала историјска нужност, симбол борбе, достојанства и права на постојање, истакао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.

"Република Српска била је историјска нужност. Само велики народи у кључним тренуцима имају снаге да изњедре праве људе који их воде. Поносан сам што сам у том важном историјском периоду био дио тог народа и тих људи. Некада се нисмо слагали у свему, али циљ нам је увијек био исти, Република Српска која има своје достојанство и право на постојање", навео је Додик.

Он је подсјетио да је током протекле седмице свечаним манифестацијама обиљежено 34 године од оснивања Народне скупштине Републике Српске, институције која, како је истакао, поносно и истрајно брани суверенитет и права Републике Српске.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

Хроника

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

5 ч

0
Путин: Завршено тестирање "буревестника"

Свијет

Путин: Завршено тестирање "буревестника"

5 ч

0
Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом

Хроника

Илегални таксиста из Србије сударио се са бечком полицијом

5 ч

0
Racunar Lap top

Свијет

Швајцарска нуди посао и високе плате: Који радници су тренутно најпотребнији

5 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић: Тајмс пружа сламку спаса Шмиту који је урадио све да БиХ не успије

Република Српска

Цвијановић: Тајмс пружа сламку спаса Шмиту који је урадио све да БиХ не успије

19 ч

6
Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

Република Српска

Цвијановић: Народна скупштина мора да препозна кад је вријеме да запријети, а кад за компромис

22 ч

13
''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

Република Српска

''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

1 д

4
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Дом Републике Српске - мјесто гдје се стварала будућност

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Москва: Због хистерије у ЕУ, обустављени преговори о Украјини

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner