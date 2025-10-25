Logo

''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

Извор:

СРНА

25.10.2025

14:23

Коментари:

0
''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''
Фото: СРНА

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је данас на Палама да је Република Српска репозиционирала своју позицију, која је знатно боља у односу на прије 10 мјесеци, када је била пред ликвидацијом.

"Оно што ће услиједити, добро за Републику Српску. Република Српска је ту да покаже и докаже да је опстанак српског народа овде могућ као и других народа, али да сви морају да уважавају Републику Српску", нагласио је Додик.

Додик је рекао да Република Српска не жели да се обрачунава с билом ким, већ само жели да је пусти да ради и гради.

"Сада знамо шта и како бранимо, знамо гдје смо и докле смо. Република Српска је перспектива за српски народ. Република Српска је трајна категорија и нико је не може оспорити", поручио је Додик.

Милорад Додик-25102025

Република Српска

Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

Додик је рекао да се више не може трошити вријеме на заблуду о јединству, наводећи да је апсолутно јединство немогуће, те да је потребна моћна и квалификована већина, коју Република Српска има.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Дом Републике Српске - мјесто гдје се стварала будућност

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Данас, као и прије 34 године, циљ је исти - Република Српска која има право на постојање

2 ч

0
Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

Република Српска

Ковачевић: Референдума ће бити, а Шмита и подршке за опозицију неће

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још једна лијепа вијест за данас

5 ч

3
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

59

Трамп припрема додатне санкције Русији

15

53

Преминуо познати глумац

15

44

Отац са синовима претукао комшију због паркинга

15

32

"Пантери" од Станивуковића траже истину о изградњи централног спомен-обиљежја

15

17

Катарина Лазић открила какве повреде је задобила у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner