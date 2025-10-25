''Оно што ће услиједити, добро је за Републику Српску''

Извор:
СРНА
25.10.2025
14:23
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је данас на Палама да је Република Српска репозиционирала своју позицију, која је знатно боља у односу на прије 10 мјесеци, када је била пред ликвидацијом.
"Оно што ће услиједити, добро за Републику Српску. Република Српска је ту да покаже и докаже да је опстанак српског народа овде могућ као и других народа, али да сви морају да уважавају Републику Српску", нагласио је Додик.
Додик је рекао да Република Српска не жели да се обрачунава с билом ким, већ само жели да је пусти да ради и гради.
"Сада знамо шта и како бранимо, знамо гдје смо и докле смо. Република Српска је перспектива за српски народ. Република Српска је трајна категорија и нико је не може оспорити", поручио је Додик.
Додик је рекао да се више не може трошити вријеме на заблуду о јединству, наводећи да је апсолутно јединство немогуће, те да је потребна моћна и квалификована већина, коју Република Српска има.
