Додик: Још једна лијепа вијест за данас

25.10.2025

10:54

Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је лијепа вијест да је Република Српска богатија за 39 беба, те родитељима честитао на срећном дану, а бебама пожелио здрав и успјешан живот.

"Увијек се посебно обрадујем када то чујем и радујем се њиховом одрастању у Српској", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

ILU-BEBA-140925

Друштво

Бејби бум у Српској!

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 39 беба, 20 дјевојчица и 19 дјечака.

