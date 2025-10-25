Додик: Још једна лијепа вијест за данас

25.10.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је лијепа вијест да је Република Српска богатија за 39 беба, те родитељима честитао на срећном дану, а бебама пожелио здрав и успјешан живот.
"Увијек се посебно обрадујем када то чујем и радујем се њиховом одрастању у Српској", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Бејби бум у Српској!
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 39 беба, 20 дјевојчица и 19 дјечака.
Још једна лијепа вијест за данас, Република Српска је богатија за 39 беба.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 25, 2025
Увијек се посебно обрадујем када то чујем и радујем се њиховом одрастању у Српској.
Родитељима честитам на срећном дану, а бебама желим здрав и успјешан живот.
