Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

Извор:
АТВ
25.10.2025
09:38
Коментари:2
Дивне вијести на почетку дана. Честитам поносним родитељима, а нашим најмлађим становницима желим да их кроз живот прате љубав, здравље и срећа, написала је српски члан предсједништва Жељка Цвијановић поводом вијести да је у Српској рођено 39 беба.
Подсјећамо, у породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 39 беба, 20 дјевојчица и 19 дјечака.
Бејби бум у Српској!
