Цвијановић: Дивне вијести на почетку дана

Извор:

АТВ

25.10.2025

09:38

Фото: АТВ

Дивне вијести на почетку дана. Честитам поносним родитељима, а нашим најмлађим становницима желим да их кроз живот прате љубав, здравље и срећа, написала је српски члан предсједништва Жељка Цвијановић поводом вијести да је у Српској рођено 39 беба.

Подсјећамо, у породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 39 беба, 20 дјевојчица и 19 дјечака.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Бејби бум у Српској!

