Ковачевић: Кад год се Сарајево и опозиција уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу

25.10.2025
09:35
Коментари:0
Када год се политичко Сарајево и опозиција из Српске уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"А знамо и да наш народ то и те како разумије - објавио је Ковачевић на Иксу и поручио: Побиједиће Српска".
А знамо и да наш народ то и те како разумије.
Побиједиће Српска!
