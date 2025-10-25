Logo

Ковачевић: Кад год се Сарајево и опозиција уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу

25.10.2025

09:35

Ковачевић: Кад год се Сарајево и опозиција уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу
Када год се политичко Сарајево и опозиција из Српске уједине у нападима на Српску, знамо да смо на правом путу, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"А знамо и да наш народ то и те како разумије - објавио је Ковачевић на Иксу и поручио: Побиједиће Српска".

Радован Ковачевић

