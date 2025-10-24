Цвијановић: У Сарајеву би покварили и камен за купус, а камоли државу

24.10.2025
22:51
Коментари:1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је вечерас да би у Сарајеву покварили и камен за купус, а камоли државу.
- Ово постаје надреално и тотално блесаво. Сарајевским медијима је баш догорило до ноката када су упрегнули и Мирка Шаровића да прича утјешне бајке тамошњој јавности - написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Она је додала да су "у страху велике очи".
Ово постаје надреално и тотално блесаво.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 24, 2025
