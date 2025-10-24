Вашингтон увео санкције предсједнику Колумбије

Од доласка предсједника Густава Петра на власт, производња кокаина у Колумбији је експлодирала до највише стопе у посљедњих неколико деценија, преплављујући Сједињене Државе и трујући Американце", саопштио је министар финансија Скот Бесент.

Он је додао да је предсједник Петро дозволио да нарко-картели цвјетају и одбио је да заустави ову активност.

- Предсједник Трамп данас предузима снажне мјере да би заштитио нашу нацију и јасно ставио до знања да нећемо толерисати трговину и улазак дроге у нашу државу - рекао је Бесент.

Петро је на платформи Икс навео да се деценијама бори против трговине дрогом и да је ова мјера услиједила од истог друштва којем су толико помогли да заустави конзумирање кокаина.

- Потпуни парадокс - али ни корак уназад, и никада на кољенима - рекао је Петро.

Петрова супруга и син и Армандо Бенедети, министар унутрашњих послова Колумбије, такође су погођени санкцијама у складу са овлашћењем које омогућава Вашингтону да циља оне које оптужује да су умијешани у глобалну илегалну трговину дрогом.

Трамп је прошлог викенда запријетио да ће повећати царине Колумбији, а у сриједу, 22. октобра, је рекао да је свако финансирање земље обустављено.

Петро је раније обећао да ће предузети снажне мјере у регионима у којима се узгаја кока масовном друштвеном и војном интервенцијом, али стратегија није донијела много успјеха.