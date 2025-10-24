Logo

Откривено највеће налазиште злата на свијету

Извор:

Sputnjik

24.10.2025

20:38

Фото: Pixabay

Геолози у кинеској провинцији Хунан открили су једно од највећих налазишта злата икада забиљежених. Ради се о, како преносе медији „супергигантском“ рудном тијелу испод поља Вангу у округу Пингђијанг.

Према подацима државних медија, откривено је више од 40 златних жила које се протежу и до 3.000 метара дубине, док 3Д модели показују да се златна маса може спуштати и до три километра.

Анализе су показале изузетно високу концентрацију – чак 138 грама злата по тони руде, што је ријеткост и у највећим свјетским рудницима, пише „Популар Механикс“.

Ако се процјене потврде, ново налазиште би могло да надмаши јужноафрички рудник Саут Дип (1.025 тона злата), до сада водећи у свијету.

Кина је већ највећи произвођач злата глобално, са око 10 одсто светске производње, али и највећи потрошач и увозник – троши три пута више него што сама произведе.

Bunar

Регион

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Према изјавама Лиу Јонгђуна из Геолошког бироа провинције Хунан, у околини главног налазишта већ су пронађене и додатне златне структуре, што сугерише да би укупне резерве могле да буду и веће.

Глобално гледано, свијет је до сада ископао око 233.000 тона злата, а чак двије трећине тог укупног износа ископано је након 1950. године.

Ново кинеско налазиште, ако потврди свој пуни потенцијал, могло би да помери границе свјетске рударске индустрије и додатно учврстити позицију Кине на врху свјетског тржишта злата,пише Спутњик.

