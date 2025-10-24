Logo

Манијака грешком пустили из затвора, у току велика потрага за њим

Извор:

Телеграф

24.10.2025

18:32

Фото: Pixabay

Британска полиција је покренула потрагу за мигрантом из хотела који је полно напао четрнаестогодишњу дјевојчицу у Епингу, а затим је грешком пуштен из затвора.

Хадуш Кебату (41) требало је да буде пребачен у центар за имиграциони притвор ради депортације, али је умјесто тога грешком пуштен на слободу, јавља Дејли Мејл.

Полиција је сада покренула опсежну потрагу да га лоцира.

Ова грешка догодила се усред критика на рачун напора да се сузбије илегална миграција, након што је политика "један унутра - један напоље" премијера Кира Стармера ове недјеље проглашена неуспјешном.

Инцидент је услиједио након што се мигрант, који је раније депортован по тој шеми, поново појавио на британској обали ове недјеље, након што је опет прешао Ламанш у малом чамцу.

Министар унутрашњих послова Дејвид Лами наводно је "бијесан" због најновије грешке, којом је Кебату пуштен на слободу.

Високи правосудни извор рекао је за Тхе Сун: "Пуштен је грешком - ово је мајка свих зај**а."

"Ради се о људској грешци, погрешна папирологија или нешто слично. Дејвид Лами је упознат - и бијесан је."

Кебату је прошлог мјесеца осуђен на 12 мјесеци затвора због сексуалног напада на ученицу и жену која је покушала да интервенише.

Етиопски држављанин је поступао "незналачки и одвратно" када је сексуално напао ученицу и другу жену само неколико дана након доласка у земљу малим чамцем, чуло се у Основном суду у Челмсфорду.

Кебату се узбудио док је стављао руку на бутине дјевојчице и миловао јој косу, иако је "врло добро знао да има само 14 година".

Окривљени, који је у својој земљи био "наставник физичког васпитања", затим је покушао да пољуби жену која је покушала да интервенише, пре него што јој је ставио руку на ногу и рекао да је лијепа.

Кебату је негирао три тачке оптужнице за сексуални напад, једну за покушај сексуалног напада, једну за узнемиравање и још једну за покушај навођења дјетета на сексуалну активност, али је проглашен кривим по свим тачкама оптужнице.

Злочини су се догодили 7. и 8. јула ове године.

Окружни судија Кристофер Вилијамс рекао је да његово "одвратно и болесно" понашање, које је изазвало велики антимигрантски протест у Епингу (Есекс), показује "колико мало поштовања имате према женама".

Кебату, за кога је на суду речено да је покушао да изврши самоубиство док је био у притвору, није показао никакве емоције док му је изрицана пресуда.

Осуђен је на 12 мјесеци затвора, стављен под надзор према Наредби о спречавању сексуалне штете и уписан у регистар сексуалних преступника. Такође му је наложено да плати 650 фунти судских трошкова.

Кебатуово хапшење овог љета изазвало је талас антимигрантских протеста испред хотела у којима су смјештени азиланти широм земље.

