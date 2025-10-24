Logo

Хит фризура која подмлађује 10 година

24.10.2025

18:22

Хит фризура која подмлађује 10 година

Нова верзија боба осваја улице ове јесени јер је лака за одржавање и даје младалачки изглед, који подмлађује и за 10 година.

Ова верзија легендарне боб фризуре је бејби боб, а већ је освојила модне инфлуенсерке и познате жене широм свијета. Кратка, шик и једноставна за стилизовање, ова фризура комбинује ретро естетику са модерним трендовима, пружајући дозу свјежине и елеганције која пристаје готово сваком облику лица.

6788c75187a05 tiktok

Шта је заправо бејби боб фризура?

За разлику од класичних боб варијанти које досежу до рамена, бејби боб је краћи, најчешће до ушију или тик испод, што ствара визуелни ефекат младоликости и лепршавости.

Идеална је за жене које воле:

-минималистичке, али ефектне фризуре

-брзо стилизовање без превише труда

-нешто другачије, а ипак софистицирано

Најљепше изгледа уз благе таласе или природну текстуру косе, па је савршен избор за све који желе лежеран изглед са стилом.

Ко све носи бејби боб?

Ема Стоун је једна од главних звијезда која је популаризовала ову фризуру, када је због улоге скратила косу и затим је стилизовала у бејби боб који савршено уоквирује њено лице.

Након ње, и Памела Андерсон је изненадила јавност новим изгледом – краћа коса у бејби боб и микс стилу, уз освјежену боју, показала је колико ова фризура може бити женствена, модерна и свестрана, преноси Најжена.

Коме најбоље стоји бејби боб?

Иако најбоље пристаје особама с овалним, срцоликим или ситнијим цртама лица, уз добро шишање и обликовање може се прилагодити готово свакоме. Фризери препоручују ову фризуру свима који желе:

-да нагласе црте лица

-освјеже изглед без драстичних промјена

-фризуру која се лако одржава.

