Омражени комад одјеће ове јесени ћете носити на сто начина, увијек добро изгледа

Омражени комад одјеће ове јесени ћете носити на сто начина, увијек добро изгледа
Фото: pexels/Diego Fioravanti

Ако си помислила да су женске хеланке резервисане само за тренинге или кућни одмор, вријеме је да промјениш мишљење.

Овај комад гардеробе одавно је прерастао своју спортску функцију и постао основа свакодневног стила – од јутарње кафе са пријатељицама до вечерњих шетњи по граду. У наставку ти откривамо како да хеланке комбинујеш уз различите комаде и увијек изгледаш модерно, а да ти буде удобно.

Спреми се да пронађеш инспирацију и направиш своје омиљене свакодневне аутфите!

Зашто су женске хеланке савршен избор за сваки дан?

Када помислиш на женске хеланке, вјероватно ти је прва асоцијација удобност. И са разлогом – еластичне, практичне и лаке за комбиновање, оне су идеалне за све неформалне прилике. Ако волиш опуштен стил, споји их са оверсајз дуксерицом или класичним дуксом са капуљачом и омиљеним патикама. Тако добијаш једноставан, а тренди изглед који увијек "ради посао".

Цвијановић Гинкел

БиХ

Цвијановић се састала са Гинкелом

Женске хеланке су одлична полазна тачка ако желиш да освјежиш своју спортску колекцију. Можеш се поиграти бојама: црне хеланке су класик, али једнако добро изгледају и оне у сивој, маслинастој или боји чоколаде, која је прави хит у посљедње вријеме.

Савршене су и за дане када желиш да останеш активна, било да идеш у шетњу, тренираш или обављаш послове по граду. Њихова практичност чини их једним од најзахвалнијих комада за свакодневно ношење.

Стрет стајл комбинације које привлаче пажњу

Посљедњих година женске хеланке постале су незаобилазни дио уличне моде. Трендсетерке их комбинују на безброј начина: уз кратке јакне, оверсајз кошуље, па чак и сакое. Кључ је у контрасту између спортског и урбаног.

На примјер, црни модели од вјештачке коже дају свакој комбинацији дозу храбрости, али и даље остају удобне. Комбинуј их са бијелом мајицом, тексас јакном и чизмама на дебљи ђон, а резултат је аутфит који је и практичан и модеран, дакле без грешке.

Фармерке

Стил

Црне панталоне најбоље се слажу са мајицама у овим бојама

У овом стилу посебно долази до изражаја игра са слојевима: дужи дукс, кошуља преко мајице или кратка бомбер јакна могу потпуно промјенити твој изглед. Детаљи попут накита у златној или сребрној боји ће подигнути цијелу комбинацију на виши ниво.

Кежуал и шик – женске хеланке у градским комбинацијама

Ако мислиш да их не можеш носити у елегантнијим приликама, размисли још једном. Уз прави одабир кроја и додатака, могу изгледати сасвим урбано и сређено. Црне женске хеланке високог струка савршено се уклапају уз дуги џемпер, блејзер и мокасине или ниску чизму.

Ова комбинација је идеална за дане када желиш да изгледаш дотјерано, али ти је удобност и даље приоритет. Ако планираш да их носиш на посао, наравно уколико дрес код твог радног мјеста то дозвољава, одлично ће ићи уз дугачку кошуљу и неутралне тонове.

Када је ријеч о бојама, бирај земљане и пастелне нијансе – беж, сива, маслинаста и браон су увијек сигуран избор. Уз то, једноставни модни додаци попут шала или торбе у контрастној боји могу освјежити читав аутфит.

Женске хеланке су практичан, удобан и модеран избор који савршено функционише у свакодневним комбинацијама, било да идеш на шетњу или кафу са пријатељицама, а истовремено су одличне и за спортске активности или опуштене тренутке код куће – јер ти омогућавају да увијек изгледаш модерно и тренди.

(суперженаб92)

