Хирурзи оперисали жени мозак док је свирала

Пацијенткиња са Паркинсоновом болешћу свирала је кларинет током операције, што је љекарима омогућило да виде и чују тренутне резултате операције.
Денис Бејкон (65) показала је тренутно побољшање покрета прстију док су хирурзи стимулисали њен мозак електричном струјом.
Логопеткиња у понзији из Кробороуа у Источном Сасексу подвргнута је дубокој стимулацији мозга (ДБС) након што је патила од симптома Паркинсонове болести. Ти симптоми укључивали су успореност покрета и укоченост мишића. Дијагноза јој је постављена 2014. године, а болест је утицала на њену способност ходања, пливања, плеса и свирања кларинета.
Бјекон је подвргнута четверосатној операцији у лондонској болници Кинг'с Колеге. Била је будна током захвата. ДБС, који је погодан за пацијенте с поремећајима попут Паркинсонове болести, хируршки је поступак који подразумева коришћење електрода имплантираних у мозак.
Бејкон која је свирала кларинет у East Grinstead Concert Bandu до прије пет година, али је одустала због симптома, добила је локални анестетик уочи операције, пише Скај Њус.
"Сјећам се да сам десну руку могла да помјерам лакше након што је примљена стимулација, а то је побољшало моју способност свирања кларинета, чиме сам била одушевљена.
Већ осјећам побољшања у ходању и једва чекам да се вратим у базен и на плесни подијум како бих видјела да ли су се моје способности тамо побољшале", испричала је Бејкон.
Кејоумарс Ашкан, професор неурохирургије који је извео поступак, рекао је: "Рупе величине половине кованице направљене су у Денисиној лобањи након што је оквир с прецизним координатама постављен на Денисину главу, дјелујући као сателитска навигација која нас води до исправних положаја у мозгу за имплантацију електроде."
"Након што су електроде биле постављене на лијевој страни Денисиног мозга, струја је укључена и одмах је уочено побољшање покрета руку на десној страни. Исто се догодило и на лијевој страни када смо јој уградили електроде на десну страну мозга", додао је.
"Као страственој кларинисткињи, Денис је предложено да донесе свој кларинет у операциону салу како би се видјело хоће ли поступак побољшати њену способност свирања, што је био један од Денисиних главних циљева за операцију. Били смо одушевљени што смо видјели тренутно побољшање покрета руку, а тиме и њене способности свирања, након што је стимулација испоручена у мозак", закључио је Ашкан.
