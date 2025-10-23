Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака

Извор:
АТВ
23.10.2025
08:10
Коментари:0
Иако дjелују као нешто сасвим обично, ледене коцке крију неодољив укус и текстуру пред којим конзумент остане без ријечи.
Топе се у устима и врло брзо нестану са наше трпезе, а за рецепт за ледене коцке не треба много вјештине, само мало труда и омиљена посластица је ту.
Савјети
Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака
за кору:
6 јаја
6 кашика шећера
6 кашика брашна
3 кашике какао праха
2 кашике уља
1 кесица прашка за пециво
за прелив:
300 мл воде
250 г шећера
за први фил:
800 мл млијека
2 пудинга од ваниле
1 кашика густина
10 кашика шећера
2 кесице ванилиног шећера
250 г путера
3 кашике шећера у праху
за други фил:
800 мл млијека
12 кашика брашна
12 кашика шећера
2 кесице ванилин шећера
250 г путера
3 кашике шећера у праху
за глазуру:
160 г чоколаде за кување
8 кашика уља (мало више уколико желите мекшу глазуру)
Савјети
Слатки ужитак који подсјећа на баклаву
Припрема ледених коцки:
У чинији умутите јаја са шећером, додајте уље и на крају брашно, какао прах и прашак за пециво. Када се сви састојци сједине, излијте у плех и пеците на 180 степени око 30 минута. Када буде готов, оставите да се кора мало прохлади, па прелијте са мешавином воде и шећера које сте благо угријали.
У мало млијека размутите пудинг и густин, а остатак ставите да се кува са шећером двије док млијеко не проври. Када млијеко проври, убаците пудинг и густин и мјешајте док се не скува. Када буде готов, оставите да се пудинг охлади, па када се то деси, додајте претходно умућени путер са три кашике шећера у праху. Мутите све док фил не постане кремаст па премажите преко преливене коре.
200 мл млијека помјешајте са брашном, а остатак ставите да се грије са шећером до тачке врења, а када се то деси, сипајте смесу са брашном и скувајте као пудинг и охладите.
Савјети
Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу
Када се смјеса охлади, сједините са претходно умућеним путером са шећером у праху.
Истопите чоколаду са уљем на тихој ватри или на пари, сачекајте пар минута да се мало охлади па прелијте преко колача. Ставите у фрижидер да се лијепо охлади, најбоље да ледене коцке спремите дан прије него што планирате да их послужите.
Ледене коцке су сада спремне!
Пријатно!
(Она.рс)
Савјети
21 ч0
Занимљивости
3 д0
Савјети
3 д0
Савјети
5 д0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
08
26
08
25
08
19
08
14
08
10
Тренутно на програму