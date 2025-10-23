Logo

Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака

Извор:

АТВ

23.10.2025

08:10

Ледене коцке: Припремите савршен колач у пар корака
Фото: Youtube/@Lako je kuvati/screenshot

Иако дjелују као нешто сасвим обично, ледене коцке крију неодољив укус и текстуру пред којим конзумент остане без ријечи.

Топе се у устима и врло брзо нестану са наше трпезе, а за рецепт за ледене коцке не треба много вјештине, само мало труда и омиљена посластица је ту.

Састојци за ледене коцке:

за кору:

6 јаја

6 кашика шећера

6 кашика брашна

3 кашике какао праха

2 кашике уља

1 кесица прашка за пециво

за прелив:

300 мл воде

250 г шећера

за први фил:

800 мл млијека

2 пудинга од ваниле

1 кашика густина

10 кашика шећера

2 кесице ванилиног шећера

250 г путера

3 кашике шећера у праху

за други фил:

800 мл млијека

12 кашика брашна

12 кашика шећера

2 кесице ванилин шећера

250 г путера

3 кашике шећера у праху

за глазуру:

160 г чоколаде за кување

8 кашика уља (мало више уколико желите мекшу глазуру)

Припрема ледених коцки:

У чинији умутите јаја са шећером, додајте уље и на крају брашно, какао прах и прашак за пециво. Када се сви састојци сједине, излијте у плех и пеците на 180 степени око 30 минута. Када буде готов, оставите да се кора мало прохлади, па прелијте са мешавином воде и шећера које сте благо угријали.

У мало млијека размутите пудинг и густин, а остатак ставите да се кува са шећером двије док млијеко не проври. Када млијеко проври, убаците пудинг и густин и мјешајте док се не скува. Када буде готов, оставите да се пудинг охлади, па када се то деси, додајте претходно умућени путер са три кашике шећера у праху. Мутите све док фил не постане кремаст па премажите преко преливене коре.

200 мл млијека помјешајте са брашном, а остатак ставите да се грије са шећером до тачке врења, а када се то деси, сипајте смесу са брашном и скувајте као пудинг и охладите.

Када се смјеса охлади, сједините са претходно умућеним путером са шећером у праху.

Истопите чоколаду са уљем на тихој ватри или на пари, сачекајте пар минута да се мало охлади па прелијте преко колача. Ставите у фрижидер да се лијепо охлади, најбоље да ледене коцке спремите дан прије него што планирате да их послужите.

Ледене коцке су сада спремне!

Пријатно!

(Она.рс)

