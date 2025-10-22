Logo

Предјело без којег не може да се замисли славска трпеза

Предјело без којег не може да се замисли славска трпеза
Фото: pexels/ Anna Guerrero

За славу направите куглице са сиром уваљане у сусам и послужите као предјело. Укусан рецепт који се не пропушта.

Славска предјела су прави изазов за сваку домаћицу јер нуде безброј могућности за креативност. Посебно су популарне куглице које се могу правити на разне начине од сира, крекера, меса или поврћа. Без обзира на то коју комбинацију изаберете, ове ситне залогаје сви воле и увијек први нестану са стола.

Ако желите нешто укусно и другачије, пробајте куглице са сиром и туњевином уваљане у сусам једноставне су за припрему, а изгледају и миришу савршено.

Састојци:

туњевина

250 гр свјежег сира

100 гр печеног сусама

60 гр мајонеза

зачини по жељи

Припрема:

Туњевину оцједите од уља, а сир издробите виљушком. Помешајте. Додајте мајонез и зачине па формирајте куглице. Уваљајте их у пропржен сусам, а прије служења их држите сат времена у фрижидеру да се стегну.

(информер)

