Предјело без којег не може да се замисли славска трпеза

За славу направите куглице са сиром уваљане у сусам и послужите као предјело. Укусан рецепт који се не пропушта.
Славска предјела су прави изазов за сваку домаћицу јер нуде безброј могућности за креативност. Посебно су популарне куглице које се могу правити на разне начине од сира, крекера, меса или поврћа. Без обзира на то коју комбинацију изаберете, ове ситне залогаје сви воле и увијек први нестану са стола.
Ако желите нешто укусно и другачије, пробајте куглице са сиром и туњевином уваљане у сусам једноставне су за припрему, а изгледају и миришу савршено.
Састојци:
туњевина
250 гр свјежег сира
100 гр печеног сусама
60 гр мајонеза
зачини по жељи
Припрема:
Туњевину оцједите од уља, а сир издробите виљушком. Помешајте. Додајте мајонез и зачине па формирајте куглице. Уваљајте их у пропржен сусам, а прије служења их држите сат времена у фрижидеру да се стегну.
