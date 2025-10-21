Електричар ријешио дилему многих: Ево да ли треба гасити бојлер прије купања

Извор:
Док једни упозоравају на сигурносне ризике и лоше инсталације, други тврде да је ријеч о миту и да је бојлер сигуран ако је правилно прикључен.
И сам аутор објаве био је, како је написао, "подстакнут расправом са дјевојком", те је поставио ово питање, а онда је услиједио низ одговора.
"Ако говоримо о плинском проточном бојлеру, онда, ако га искључиш, немаш топлу воду. Дакле, једино ако волиш хладан туш, онда може. Ако пак говоримо о електричном бојлеру, који у себи има резервоар са водом загријаном на одређену температуру, њега можеш искључити. Ипак, ако су инсталације лоше, прије ће аутоматски искочити осигурач него што ће струја доћи кроз туш до тебе. Завршио сам средњу техничку школу за јаку струју. Мит о томе да је некога под тушем ударила струја због лоших инсталација и недостатка уземљења најчешће потиче са села, гдје је комшија Мате спајао струју, а кућа није имала прописно уземљење. Данас се то веома ријетко догађа", написао је један од корисника.
На ово се надовезао и други корисник, који се сложио с претходним коментаром и додатно га поткријепио својим тврдњама.
"Готово никада се не догађа, све што си написао потписујем. И ја и отац смо завршили електротехничку школу и бојлер нам је увијек укључен. Разумијем да га неко искључи ако није сигуран да ли је Мате са села добро повезао инсталације, али ако је посао радио овлашћени техничар – све ће бити у реду".
Неки истичу и да су гашење бојлера прије купања сматрали митом, док су други навели да им бојлер свакако није укључен током купања, јер га пале искључиво када је на снази јефтина тарифа струје.
"Не, и никада нисам. Увијек сам то сматрала митом, а и да није, не бих се жалила да ме "рокне". Али ни чланови моје породице то никада нису поштовали, заправо мислим да се код нас о томе никад није ни размишљало. За то сам чула од других", "Бојлер палим када је јефтина струја, па ионако не ради док се купам", "Ево, први пут чујем да људи гасе бојлер док се туширају. Нисам имала појма, и сад кад знам нећу га гасити", писали су.
Корисници тврде и да бојлер не треба гасити, јер за то не постоји ни технички ни безбједносни разлог.
"Не, јер нема никаквог смисла. Ако немаш прастаре инсталације из 1943, прво што се догоди је да искочи склопка, која преузима терет на себе ако се нешто догоди. Ако питаш због потрошње струје, још мање има смисла. То ти је као да стално палиш и гасиш климу. Вода у бојлеру је увијек загријана на неку температуру. Кад падне, термостат укључи гријач и он је загрије. Ако га угасиш, вода се охлади и треба пуно дуже да се загрије 50–80 литара. Исто као кад људи говоре да треба гасити климе. Инвертер одржава температуру и када се достигне одређени ниво, уређај оде у "мировање". Дакле – не. Гасити бојлер нема никаквог смисла ако су инсталације уредне".
С друге стране, има и оних који се с овим не слажу, сматрајући да је опрез ипак важнији од техничких објашњења.
"Апсолутно гасим бојлер јер не желим да се играм. И не, није мит – моју пријатељицу је мало продрмала струја, на срећу без посљедица", написала је корисница.
Поједини су признали и да су свјесни да је опасно, али да ипак овај електрични уређај не гасе током купања.
"Не гасим, а понекад се туширам и када грми (али јасно ми је да је опасно). Рачунам да би, кад би негдје процурило уземљење, затворило круг. Е сада, да се нула одвоји у ормарићу, а уређај је нулиран, а не спојен на одвојено уземљење – ту би свијетлило. Али тада ти не би помогло ни гашење бојлера", закључио је један младић.
Неки су на првобитно питање реаговали и шаљиво.
"Не, купам се у чизмама", написао је корисник изазвавши бројне реакције.
На крају, поједини су подсјетили да безбједност зависи и од редовног одржавања и провјере опреме.
"Може бити и најбоља инсталација, али колико често провјераваш осигурач? Она има дугме за тестирање и требао би је тестирати барем једном мјесечно. Претпостављам да то никада ниси урадио нити си знао да постоји".
