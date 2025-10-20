Logo

Како препознати анксиозност код дјеце

Извор:

Кликс

20.10.2025

14:56

Коментари:

0
Како препознати анксиозност код дјеце
Фото: pexels/ Vika Glitter

Брзи темпо живота узрокује промјене и код дјеце која све мање имају контакта с другима лицем у лице, а посљедично се све чешће јавља анксиозност.

Стручњаци дјелимично приписују развој анксиозних поремећаја код адолесцената и дјеце данашњем начину живота. Брзи темпо и стална доступност технологије дословно вежу дјецу и младе за паметне телефоне и друштвене мреже, чак и када су у друштву својих вршњака.

Као резултат тога, дјеца више не знају много о истинским друштвеним контактима и емпатији, а комуникација лицем у лице је све мања, што им отежава препознавање емоција својих вршњака и укључивање у искрене разговоре и интеракције с околином.

Морамо знати да је дјечији мозак још увијек у фази развоја, па модерна технологија, која се заснива на фрагментацији, смањује дјететову пажњу и концентрацију те потиче нервозу и напетост. Из генерације у генерацију од дјеце се очекује више, темпо живота је бржи, а истовремено се повећава и физичко и психичко вршњачко насиље и злостављање. Дјеца имају мање контакта с природом, мање су физички активна, а на напете породичне односе утичу и социјалне тешкоће и незапосленост родитеља.

Лисица

Занимљивости

Оставили храну гладним лисицима и поставили камеру: Ево шта су урадиле

Будући да се дјетињство обично сматра временом безбрижности, многе људе изненађује чињеница да је анксиозност честа појава у дјетињству и да отприлике једно од десеторо дјеце свих узраста пати од анксиозних поремећаја.

Како препознати знакове анксиозности код дјетета?

Анксиозност се манифестује у забрињавајућим мислима, у тијелу као напетост мишића, знојење, убрзано и плитко дисање, убрзан рад срца, осјећај вртоглавице, стезање у грудима. У понашању се најчешће изражава као избјегавање ситуација које изазивају ову врсту реакције. Понекад је анксиозна реакција сасвим прикладна - на примјер, ако бисмо наишли на чопор вукова у шуми, ово је прикладна реакција на заиста опасну ситуацију.

Међутим, често реагујемо анксиозношћу чак и када ситуација објективно није заиста опасна. При томе, склони смо прецијенити ниво опасности или потцијенити властите способности суочавања. Примјер је ситуација у којој дијете стоји са стране, повучено од својих колега из разреда. Жељело би се придружити игри, али се не усуђује јер се боји да се неће хтјети играти с њим.

Дакле, ситуација није заиста опасна за дијете. Дијете вјерује да ће очекивано одбијање бити толико страшно за њега да га неће моћи поднијети, а такођер не препознаје шта може само учинити. Све га то спречава да и покуша.

Подијели:

Тагови:

djeca

anksioznost

Родитељи

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вибер групе данас не раде: Поруке се не учитавају

Наука и технологија

Вибер групе данас не раде: Поруке се не учитавају

1 ч

0
Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

Хроника

Беба пронађена у Новом Саду рођена жива, мајка је бацила

2 ч

0
Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

Србија

Вучић: Павковић живот посветио служењу земљи и војсци

2 ч

0
Додик: Народ највише вјерује полицији, размотрићемо повећање плата

Република Српска

Додик: Народ највише вјерује полицији, размотрићемо повећање плата

2 ч

4

Више из рубрике

Čaj, cvijeće

Савјети

Овај једноставан напитак може да снизи холестерол и побољша здравље јетре

23 ч

0
Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака

Савјети

Рецепт дана: Медитеранска мусака, лаган оброк са само пет састојака

1 д

0
Како да вам славски колач не пукне? Банатске домаћице откривају три једноставна трика

Савјети

Како да вам славски колач не пукне? Банатске домаћице откривају три једноставна трика

1 д

0
Грицкате их стално и мислите да је здраво?

Савјети

Грицкате их стално и мислите да је здраво?

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

48

Мушкарац се претварао да је медицинска сестра, па купао пацијенте

16

42

Коначно откривено како ХИВ преживљава деценијама у тијелу

16

40

Познато како ће у уторак радити јавни вртићи у Бањалуци

16

35

Удружења поднијела пријаву против Томпсона

16

24

Минићем са Идом Нетанјахуом: Два народа повезује жеља да сачувају свој идентитет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner