Додик: Народ највише вјерује полицији, размотрићемо повећање плата

20.10.2025
14:49
Коментари:4
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да народ највише вјерује Министарству унутрашњих послова Републике Српске, чијим је припадницима захвалио за све што раде, те најавио разматрање повећања плата.
Додик је рекао да на проширеном колегијуму министра унутрашњих послова Српске Жељка Будимира, којем је присуствоао, било ријечи о свим питањима и политичким процесима и плановима, те да је присутне упознао о економским кретањима.
Република Српска
Додик: Велика је част што је Идо Нетанјаху дошао у Бањалуку и Републику Српску
Он је подсјетио да није дозвољено да Република Српска изгуби полицију под изговором реформи, као и да је учињено све да се иновира и помогне у подмлађивању састава и побољша материјални статус.
"Руководио сам процесима који су довели до добре плате. Ми ћемо у марту и априлу поново разматрати повећање плате. Чека нас да опремимо још боље полицију, да заштитимо њихове животе. Одајем признање свим службеницима", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Додик је истакао да полицијски службеници морају да буду лојални Републици Српској и српском народу, а не странцима.
"Полиција је бранила поредак, а не политике. То је јасно ако браните институције", поручио је Додик.
Република Српска
Бројне реакције на јучерашњу сједницу Народне скупштине
Он је исказао незадовољство радом судија и тужилаца који сав терет сваљују на полицију.
"Спремни су да криминалце пуштају. Суд и тужилаштво су изгубљени за Српску.
Примају плату и нису у функцији њене одбране. Предали су се Високом судском и тужилачком савјету. Ако буде потребно, укинућемо досадашњи суд и тужилаштво и основати нове који ће одговарати народу. Они обезвређују рад полиције. Највећа корупција је у судовима и тужилаштвима, а они то вјешто пребацију на неког другог", навео је Додик.
Република Српска
Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти
Он је истакао да ће се и у наредном периоду борити за Републику Српску и да судови и тужилаштво буду подређени њеним интересима, преноси Срна.
Подсјетимо, у Центру за обуку у Залужанима данас се одржава проширени колегијум министра унутрашњих послова Републике Српске Жељка Будимира. Колегијуму присуствује и предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Хроника
1 д1
Хроника
4 ч0
Хроника
1 д4
Хроника
1 д4
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму