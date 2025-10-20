Logo

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

Извор:

СРНА

20.10.2025

13:56

Коментари:

0
Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Одлуке за добробит Републике Српске доносе се у Народној скупштини Српске у Бањалуци, а не у Сарајеву и ОХР-у, рекао је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.

Вујичић је рекао, коментаришући изјаву функционера СДС-а Милана Миличевића да је улога Народне скупштине да заштити личне интересе владајуће политичке елите, да се све одлуке Народне скупштине требају поштовати јер су у интересима свих грађана који живе у Српској, а не било којег појединца.

protest vaspitači banjaluka

Бања Лука

Протестна шетња васпитача у Бањалуци

"Миличевићу би боље било да се бави питањима унутар своје политичке партије, која је у расулу", поручио је Вујичић.

Он је поновио да Народна скупштина Републике Српске доноси одлуке које су само у интересу грађана.

Подијели:

Тагови:

Република Српска

Мирослав Вујичић

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

Фудбал

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13 мин

0
policija Srbija

Србија

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

17 мин

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

У удесу код Зворника погинула једна особа

23 мин

0
Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

Република Српска

Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

37 мин

0

Више из рубрике

Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

Република Српска

Ковачевић: Опозиција била помагач свих напада на институције Српске и такви нам неће држати лекције

37 мин

0
Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

Република Српска

Влада Српске оштро осудила организовање борби паса у Дервенти

1 ч

1
Кошарац: Покрет "Сигурна Српска" шарена лажа пројектована у амбасадама

Република Српска

Кошарац: Покрет "Сигурна Српска" шарена лажа пројектована у амбасадама

2 ч

0
Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

Република Српска

Калужа: Руководство Српске препознало на вријеме геополитичке промјене

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner