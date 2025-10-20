Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

Извор:
Одлуке за добробит Републике Српске доносе се у Народној скупштини Српске у Бањалуци, а не у Сарајеву и ОХР-у, рекао је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Мирослав Вујичић.
Вујичић је рекао, коментаришући изјаву функционера СДС-а Милана Миличевића да је улога Народне скупштине да заштити личне интересе владајуће политичке елите, да се све одлуке Народне скупштине требају поштовати јер су у интересима свих грађана који живе у Српској, а не било којег појединца.
"Миличевићу би боље било да се бави питањима унутар своје политичке партије, која је у расулу", поручио је Вујичић.
Он је поновио да Народна скупштина Републике Српске доноси одлуке које су само у интересу грађана.
