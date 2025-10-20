Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

Извор:
АТВ
20.10.2025
13:52
Коментари:0
Радови на источној трибини Градског стадиона у Бањалуци запели су у административни ћорсокак.
ФК Борац обезбиједио је новац и све потребне дозволе ресорног министарства, али не и сагласност Града Бањалука да крене у финалну фазу постављања кровне конструкције.
“Кровна конструкција је завршена и спремна је за монтажу, али ми још увијек чекамо сагласност Града Бањалука да кренемо у финалне радове.” дало се чути у Платоновој улици на недавно одржаној конференцији за новинаре.
АТВ сазнаје да су из надлежног министарства још 2. септембра послали сву потребну документацију неопходну да се изда сагласност Града Бањалука за почетак финалних радова на Градском стадиону, али из градске управе за сада-мук!
Вријеме пролази, радови увелико касне, а питање је јасно-зашто надлежни у Граду Бањалука одбијају да издају сагласност да Градски стадион добије пријеко потребан кров на источној трибини?
Најновије
Најчитаније
13
59
13
57
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму
12:40
Погледај у сутра ЕП 272 (Р, 12+)
серијски програм
13:15
Телетрговина
телетрговина
13:30
Аграр (Р)
емисија о пољопривреди
14:00
Путник намјерник- Дневник из Тоскане ЕП02 (Р)
путопис
14:30
Временска прогноза
временска прогноза
14:35
Ало Ало С09 ЕП 04 (Р, 12+)
серијски програм
15:00
Дивље пчеле ЕП 111 (Р, 12+)
серијски програм