Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године

АТВ

18.10.2025

16:52

Вјеран Борцу и Бањалуци: Себастијан Херера продужио уговор до 2028. године
Фото: ФК Борац

Себастијан Херера ставио је параф на нови уговор којим се обавезао на вјерност Борчевом табору до 2028. године.

“Нисам имао нити најмању дилему када смо сјели за сто да преговарамо око наставка сарадње и договорили смо се веома брзо. Борац и Бањалука имају посебно мјесто у мом срцу, не само због резултата са фудбалског терена него и приватно. Овдје се заиста осјећам као код куће и радујем се новим изазовима који нас чекају. Заједно идемо у нове побједе.” рекао је Херера.

Себастијан Херера је својим играма и односом према клубу освојио срца свих навијача Борца, а спортски сектор клуба из Бањалуке не крије задовољство што је постигнут договор око наставка сарадње.

“Себастијан је заслужио нови уговор и прави је примјер играча којег желимо у својим редовима. Професионалац је од главе до пете, а о његовим људским квалитетима не треба трошити ријечи. Драго ми је што остаје у нашем клубу и желим му сву срећу на терену и ван њега, да се заједно радујемо новим трофејима.” рекао је Оливер Јандрић, спортски директор ФК Борац.

