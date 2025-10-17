Премијер лига БиХ: Максимовић дебитује на клупи Слоге

Извор:
АТВ
17.10.2025
19:44
Тежак испит очекује Марка Максимовића у премијерлигашком дербију на клупи Слоге.
Нови шеф струке добојског тима током репрезентативне паузе преузео је екипу од Вулета Тривуновића, а минули период искористио је да се што боље упозна са играчима. Свјестан је да његов тим сутра од 13:30 очекује велики изазов.
Нови премијерлигашки изазов је и пред фудбалерима Борца. Изабраници Винка Мариновића у недјељу дочекују Вележ. Борац је ове сезоне немилосрдан на домаћем терену. На четири утакмице постигао је укупно 21 гол, па је велики фаворит против мостарског клуба.
Утакмица на Градском стадиону имаће и хуманитарни карактер. Дио прихода од продатих улазница биће дониран за лијечење Бањалучанина Петра Шарића. Борац и Вележ играју у недјељу у 17 часова и 30 минута, а сутра још Радник дочекује Сарајево, док је Жељезничар домаћин Посушју.
