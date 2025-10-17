Logo

Премијер лига БиХ: Максимовић дебитује на клупи Слоге

17.10.2025

Тежак испит очекује Марка Максимовића у премијерлигашком дербију на клупи Слоге.

Нови шеф струке добојског тима током репрезентативне паузе преузео је екипу од Вулета Тривуновића, а минули период искористио је да се што боље упозна са играчима. Свјестан је да његов тим сутра од 13:30 очекује велики изазов.

Славен Билић

Фудбал

Славен Билић се враћа у Премијер лигу?

Нови премијерлигашки изазов је и пред фудбалерима Борца. Изабраници Винка Мариновића у недјељу дочекују Вележ. Борац је ове сезоне немилосрдан на домаћем терену. На четири утакмице постигао је укупно 21 гол, па је велики фаворит против мостарског клуба.

viber slika 2025 06 22 20 40 52 744

Остали спортови

Боксери Славије одбранили шампионску титулу у Премијер лиги БиХ

Утакмица на Градском стадиону имаће и хуманитарни карактер. Дио прихода од продатих улазница биће дониран за лијечење Бањалучанина Петра Шарића. Борац и Вележ играју у недјељу у 17 часова и 30 минута, а сутра још Радник дочекује Сарајево, док је Жељезничар домаћин Посушју.

