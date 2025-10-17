Logo

Фудбалер умро током меча

Извор:

Телеграф

17.10.2025

09:14

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Велика трагедија потресла је казахстански фудбал – 19-годишњи нападач екипе Кхан Тенгри, Дијас Толеу, преминуо је током утакмице 25. кола Прве лиге Казахстана против екипе Екибастуз (4:0).

Драматичан тренутак догодио се у 65. минуту меча када је Толеу пао на траву и покушао да истегне ногу, вероватно због грча. Међутим, убрзо је изгубио свијест. Љекари су брзо реаговали, покушали су да му пруже хитну помоћ на терену, након чега је изнијет на носилима.

Нажалост, касније тог дана Фудбалски савез Казахстана (КФФ) званично је потврдио да је млади фудбалер преминуо. Узрок смрти није одмах саопштен.

"Фудбалски савез Казахстана са дубоком тугом примио је вијест о смрти нападача Дијаса Толеуа. Иако веома млад, био је познат по својој страсти према фудбалу и великом таленту. Његов прерани одлазак је ненадокнадив губитак. У овим тешким тренуцима дијелимо бол са његовом породицом, пријатељима и клубом", наводи се у саопштењу КФФ.

Толеу је рођен 4. маја 2006. године, прошао је омладинску школу познатог казахстанског клуба Каират, а за Кхан-Тенгри је играо од априла ове године. Током текуће сезоне уписао је 22 наступа у свим такмичењима, али још увек није успио да се упише у стријелце.

Богдан Стјепановић

Друштво

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

Оно што додатно шокира јавност јесте чињеница да је ово трећи смртни случај у казахстанском фудбалу у посљедњих мјесец дана, али први који се догодио током утакмице.

Претходно је 23. септембра Викториа Каисаринова (19), фудбалерка клуба Женис, погинула у саобраћајној несрећи на путу Павлодар–Астана.

Само три дана прије Толеуове смрти, 13. октобра, објављено је да је 15-годишњи дефанзивац Актобеа, Арон Муса, преминуо од посљедица тровања угљен-моноксидом, заједно са баком и рођаком.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Таг:

preminuo fudbaler

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

Друштво

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

2 ч

2
Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

Република Српска

Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Русија: Испоруку "томахавка" схватићемо као непријатељски корак

2 ч

0
Влага прозор стакло

Савјети

Собне биљке које морате имати у дому: Упијају влагу и спречавају појаву буђи

2 ч

0

Више из рубрике

УЕФА покренула поступак против Јувентуса

Фудбал

УЕФА покренула поступак против Јувентуса

14 ч

0
"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

Фудбал

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

15 ч

0
Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

Фудбал

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

18 ч

0
УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Фудбал

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

18 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

14

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

11

10

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобила, а други аутобус

11

05

Убијен предсједник контроверзног клуба

11

00

Путин обавијестио Савјет безбједности о детаљима разговора с Трампом

11

00

Појачан саобраћај на овим граничним прелазима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner