Фудбалер умро током меча

Велика трагедија потресла је казахстански фудбал – 19-годишњи нападач екипе Кхан Тенгри, Дијас Толеу, преминуо је током утакмице 25. кола Прве лиге Казахстана против екипе Екибастуз (4:0).
Драматичан тренутак догодио се у 65. минуту меча када је Толеу пао на траву и покушао да истегне ногу, вероватно због грча. Међутим, убрзо је изгубио свијест. Љекари су брзо реаговали, покушали су да му пруже хитну помоћ на терену, након чега је изнијет на носилима.
Нажалост, касније тог дана Фудбалски савез Казахстана (КФФ) званично је потврдио да је млади фудбалер преминуо. Узрок смрти није одмах саопштен.
"Фудбалски савез Казахстана са дубоком тугом примио је вијест о смрти нападача Дијаса Толеуа. Иако веома млад, био је познат по својој страсти према фудбалу и великом таленту. Његов прерани одлазак је ненадокнадив губитак. У овим тешким тренуцима дијелимо бол са његовом породицом, пријатељима и клубом", наводи се у саопштењу КФФ.
Толеу је рођен 4. маја 2006. године, прошао је омладинску школу познатог казахстанског клуба Каират, а за Кхан-Тенгри је играо од априла ове године. Током текуће сезоне уписао је 22 наступа у свим такмичењима, али још увек није успио да се упише у стријелце.
Оно што додатно шокира јавност јесте чињеница да је ово трећи смртни случај у казахстанском фудбалу у посљедњих мјесец дана, али први који се догодио током утакмице.
Претходно је 23. септембра Викториа Каисаринова (19), фудбалерка клуба Женис, погинула у саобраћајној несрећи на путу Павлодар–Астана.
Само три дана прије Толеуове смрти, 13. октобра, објављено је да је 15-годишњи дефанзивац Актобеа, Арон Муса, преминуо од посљедица тровања угљен-моноксидом, заједно са баком и рођаком.
