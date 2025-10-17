Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

Извор:
АТВ
17.10.2025
09:10
Коментари:2
Свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине хитно је потребна помоћ за трансплантацију јетре.
Позивамо све људе добре воље да, у складу са својим могућностима, помогну ову хуману мисију.
Помоћ можете упутити на сљедеће начине:
-Позивом на број 1457
-Уплатом новчаног прилога на текући рачун: 338-190-251-89000-51
Девизни рачун: 40907712105
SWIFT: UNCRBA22
Република Српска
Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа
IBAN: BA393381902819125139
За уплате из иностранства (ако је неопходно), адреса је:
Мајора Драгутина Гавриловића 18, 76300 Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина.
„Заиста вам кажем: кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте.“ (Мт. 25, 40)
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Савјети
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму