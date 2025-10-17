Logo

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот

17.10.2025

Помозимо свештенику Богдану у борби за живот
Фото: Епархија рворничко-тузланска

Свештенику Богдану Стјепановићу из Бијељине хитно је потребна помоћ за трансплантацију јетре.

Позивамо све људе добре воље да, у складу са својим могућностима, помогну ову хуману мисију.

Помоћ можете упутити на сљедеће начине:

-Позивом на број 1457

-Уплатом новчаног прилога на текући рачун: 338-190-251-89000-51

Девизни рачун: 40907712105

SWIFT: UNCRBA22

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Честитке Орбану на избору Мађарскe за домаћина састанка Путина и Трампа

IBAN: BA393381902819125139

За уплате из иностранства (ако је неопходно), адреса је:

Мајора Драгутина Гавриловића 18, 76300 Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина.

„Заиста вам кажем: кад учинисте једноме од ове моје најмање браће, мени учинисте.“ (Мт. 25, 40)

Хуманитарна акција

Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Хладно јутро, кишовито вече

2 ч

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

3 ч

0
Република Српска богатија за 21 малог становника

Друштво

Република Српска богатија за 21 малог становника

3 ч

0
Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

Друштво

Славимо Светог Стефана и Јелену: Данас се вјерује да треба учинити добро дјело

4 ч

0
