Република Српска богатија за 21 малог становника

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 21 беба, 14 дјечака и седам дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Пет беба рођено је у Бањауци, по три у Бијељини, Требињу, Приједору и Градишци, двије у Добоју, а по једна у Источном Сарајеву и Невесињу.
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини и Требињу по три дјечака, у Приједору два дјечака и дјевојчица, у Градишци двије дјевојчице и дјечак, у Добоју дјечак и дјевојчица, а у Источном Сарајеву и Невесињу по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Фочи и Зворнику.
