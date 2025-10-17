Цијена злата достиже нове рекорде

Цијена злата први пут је премашила границу од 4.300 долара, досегнувши 4.320 долара по унци, чиме је настављен низ рекорда на свјетском тржишту племенитих метала.

Раст цијене злата од 2,7 одсто забиљежен је усред очекивања нових смањења каматних стопа у Сједињеним Америчким Државама, те све већих забринутости због трговинских напетости између САД и Кине.

На годишњем нивоу злато је остварило раст од 58 одсто, преноси Анадолија.

Паралелно са тим, цијена сребра је порасла за 2,26 одсто, досегнувши 54,20 долара /46,37 евра/ по унци, што такође представља историјски висок ниво.

Током протеклих 12 мјесеци сребро је поскупјело за око 67 одсто.

Аналитичари сматрају да раст цијена злата и сребра подтичу комбиновани фактори – очекивања нових монетарних олакшица америчке централне банке /ФЕД/, глобалне геополитичке тензије и повећана куповина злата од централних банака за јачање девизних резерви.