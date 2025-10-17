Logo

Шта нам звијезде поручују данаc?

17.10.2025

07:39

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Ован

Данас ћете бити одлучни и храбри, спремни да преузмете иницијативу и доведете ствари до краја. Заузети ће осјетити потребу да докажу емоције кроз дјела, а не ријечи. Слободни могу привући пажњу особе која их већ неко вријеме посматра. Обратите пажњу на стрес.

Бик

Бићете посвећени обавезама и истрајни у свему што започнете. Заузети ће уживати у миру и топлини дома, а партнер ће им показати захвалност и њежност. Слободни би могли упознати особу која их привлачи својом смиреношћу. Пријаће вам боравак у природи.

Близанци

Дан ће вам бити испуњен комуникацијом, састанцима и размјеном идеја. Заузети ће морати да балансирају између посла и емоција. Слободни би могли упознати особу која им тренутно буди интелектуалну и емотивну знатижељу. Нервни систем вам је осјетљив.

Рак

Одлуке које донесете сада биће дугорочно корисне, посебно уколико се тичу финансија. Заузети ће хтјети више пажње и њежности и партнер ће им то радо пружити. Слободни би могли упознати некога ко их подсјећа на прошлост. Могуће су пробавне тегобе.

Лав

Ваше пословне идеје данас могу наићи на подршку, али је важно да останете отворени и за туђе приједлоге. Заузети ће уживати у пажњи партнера. Слободни ће зрачити харизмом и освајати симпатије. Пријаће вам опуштање уз музику или масажу.

Дјевица

Данас ћете бити фокусирани и практични. Све што радите тећи ће по плану. Заузети ће хтјети мир и разумијевање, а слободни би могли примијетити особу која им већ неко вријеме показује наклоност. Потребно вам је више сна и одмора.

Вага

Дипломатски приступ и лијепа ријеч данас вам отварају сва врата. Заузети ће осјећати склад и разумијевање, а партнер ће бити отворен за искрене разговоре. Слободни би могли поново ступити у контакт с особом из прошлости. Пријаће вам одмор од ужурбаног ритма.

Шкорпија

Фокусирани сте и одлучни да остварите оно што сте зацртали. Заузети ће се дубље повезати с партнером, а слободни ће зрачити привлачношћу. Потребно вам је више сна и унутрашњег мира.

Стријелац

Енергија вам је у порасту, па ћете се лакше носити с изазовима. Заузети могу хтјети више заједничких тренутака и искрених разговора. Слободни би могли започети занимљиву комуникацију с особом која их инспирише. Одлично здравље.

Јарац

Стабилан и продуктиван дан је пред вама, посебно ако се бавите планирањем или руковођењем. Заузети ће уживати у повјерењу и блискости са партнером. Слободни би могли упознати неког ко им улијева сигурност и смиреност. Не заборавите на одмор.

Водолија

Креативност и оригиналност данас ће вам бити најјаче стране. Не плашите се да изразите своје идеје, јер могу наићи на добар пријем. Заузети ће хтјети више слободе и простора у вези. Слободни би могли започети необичан, али узбудљив контакт. Добро вам је здравље.

Рибе

Интуиција вам може помоћи да препознате праву прилику. Заузети ће уживати у хармонији и разумијевању, а слободни би могли осјетити привлачност према особи која их интуитивно разумије. Потребно вам је више одмора и сна.

