Виц дана: Сјеча шуме

16.10.2025

21:48

Vic
Фото: Unsplash

Сјећа шуме.

Запослио се наш човјек као дрвосјеча у Норвешкој.

И сада да га провјере како ради дају му 100 метара квадратних шуме да посјече и кажу:

-Ако данас то посјечеш примљен си.

Након пола сата ето ти њега.

- Ја сам оно посјекао.

- Лажеш, говоре они.

Изађу да погледају, када оно стварно нема шуме.

- Примљен си. Сада ћеш добити 5 километара квадратних шуме па посијеци за седмицу.

Кад ето ти њега други дан:

- Ја сам оно посјекао.

Они тамо кад тамо нема шуме.

- Питају га: Како то да тако брзо сијечеш.

Каже им:

- Био сам на специјализацији у Сахари.

Они њему:

У Сахари, па тамо ти нема дрвећа.

Одговара им:

- Јесте. Ја сам све посјекао.

