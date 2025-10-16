Виц дана: Сјеча шуме

16.10.2025
21:48
Коментари:0
Сјећа шуме.
Запослио се наш човјек као дрвосјеча у Норвешкој.
И сада да га провјере како ради дају му 100 метара квадратних шуме да посјече и кажу:
-Ако данас то посјечеш примљен си.
Након пола сата ето ти њега.
- Ја сам оно посјекао.
- Лажеш, говоре они.
Изађу да погледају, када оно стварно нема шуме.
- Примљен си. Сада ћеш добити 5 километара квадратних шуме па посијеци за седмицу.
Кад ето ти њега други дан:
- Ја сам оно посјекао.
Они тамо кад тамо нема шуме.
- Питају га: Како то да тако брзо сијечеш.
Каже им:
- Био сам на специјализацији у Сахари.
Они њему:
У Сахари, па тамо ти нема дрвећа.
Одговара им:
- Јесте. Ја сам све посјекао.
