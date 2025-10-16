Logo

Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака

Крај октобра доноси неочекивани новац за ова два знака
Фото: Unsplash

Према астролошким прогнозама, два знака хороскопа ће доживјети изненадни финансијски бољитак крајем октобра.

Ријеч је о Шкорпијама и Биковима, којима звијезде доносе прилике за зараду које се једноставно не пропуштају. Космичка енергија се концентрише на поље материјалног, отварајући врата за приливе новца о којима су до сада могли само да сањају.

Полиција ФБиХ

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

Јесен је вријеме промјена, не само у природи, већ и у нашим животима. Док лишће мијења боје и полако опада, тако се и наша енергија мијења. Неки осјећају налет креативности, други се повлаче у себе, а трећи – трећи добијају неочекиване поклоне од судбине. Управо таква срећа се смијеши за два хороскопска знака овог октобра. Астролози кажу да су планете у таквом положају да стварају савршену олују за финансијски успјех.

Да ли сте и ви међу срећницима?

Шкорпија – Моћ интуиције доноси богатство

Шкорпије, припремите се! Сунце улази у ваш знак, што доноси невјероватан прилив енергије и самопоуздања. Ваша већ ионако моћна интуиција сада ради пуном паром и непогрешиво вас води ка правим одлукама. Ово је период када треба да слушате свој унутрашњи глас, посебно када су финансије у питању. Можда се појави изненадна прилика за инвестицију, понуда за посао са стране или чак вијест о насљедству. Не плашите се ризика, јер су звијезде на вашој страни. Ваша способност да видите испод површине сада је ваш најјачи адут – искористите га да препознате прилику коју други не виде.

ilu-ruža-28082025

Култура

Умрла популарна глумица Пенелопе

Бик – Стрпљење и труд се коначно исплаћују

Бикови, познати сте по својој упорности и стрпљењу. Често радите напорно и чекате да резултати дођу. Па, вријеме чекања је прошло! Енергија Шкорпије, вашег супротног знака, директно утиче на ваше поље партнерства и финансија. То значи да новац може доћи преко других људи – било кроз пословни партнерски однос, повишицу коју сте одавно заслужили или чак неочекивани поклон од вољене особе. Сав ваш труд из претходног периода сада долази на наплату, и то са каматом. Немојте се изненадити ако вам се отворе врата за која сте мислили да су заувијек затворена. Вријеме је да уберете плодове свог рада.

Хороскоп

astrologija

novac

