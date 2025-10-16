Умрла популарна глумица Пенелопе

Извор:
Америчка глумица Пенелопе Милфорд, позната по улози Ви Мунсон у култном филму "Coming Home" из 1978. године, преминула је у Согертису, у савезној држави Њујорк, потврдио је њен брат Даг.
Талентована глумица која је била номинована за Оскара у категорији за најбољу споредну глумицу у овом филму, преминула је у уторак у Согертису, у Њујорку, пренио је Њујорк Пост.
Глумила је Ви Мансон у филму који је режирао Хал Ешби, у којем су такође глумили Џејн Фонда, Џон Војт и Брус Дерн.
Филм је смјештен у Калифорнији и фокусира се на жену чији је муж марински официр који се бори у Вијетнаму, а заљубљује се у бившег друга из средње школе који је претрпио повреду у рату, од које остаје парализован.
Њен лик Ви била је сестра лика Била Мансона, кога је глумио Роберт Карадин, који се вратио кући са озбиљним емоционалним проблемима након само две недјеље у Вијетнаму и борави у болници за ветеране.
На крају је изгубила Оскара од Меги Смит за улогу у филму California Suite" из 1978. године.
Филм је освојио укупно три Оскара, укључујући за најбољу глумицу (Фонда) и за најбољег глумца (Војт).
Милфорд је била позната и по свом раду на сцени, јер је 1974. године тумачила улогу Џени Андерсон у бродвејском мјузиклу "Shenandoah".
Такође је препозната по свом труду јер је добила награду Драма "Deck Award" на инаугурационој церемонији 1975. године.
Међутим, на крају је изгубила од колегинице из глумачког тима Доне Теодор из исте продукције.
"Shenandoah" је био мјузикл адаптиран из истоименог филма из 1965. године, у којем је главну улогу играо Џими Стјуарт.
Мјузикл се фокусира на фармера из Вирџиније који се заклео да ће остати неутралан током Грађанског рата, а затим је подстакнут на акцију када његовог најмлађег сина отму војници Уније.
Милфорд је рођена 23. марта 1948. у Сент Луису, Мисури, пре него што се са породицом преселила у Илиноис гдjе је одрасла.
Успон на Бродвеју и сарадња с Ричардом Гиром
Пенелопе је каријеру започела на позоришним даскама. Публика и критика брзо су је завољели, нарочито након успешне представе Ричард Фарина: "Long Time Coming and Long Time", у којој је глумила раме уз раме са тада младим Ричардом Гиром.
Тај успjех отворио јој је врата Холивуда, па се убрзо појавила у филму Нормана Мејлера "Maidstone" (1970), а затим и у биографском остварењу Кена Расела "Валентино" из 1977. године.
(Б92)
