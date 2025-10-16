Logo

Орбан: Напори САД осујећени европским отпором

Извор:

Агенције

16.10.2025

12:26

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Напори Сједињених Америчких Држава да посредују у постизању мира у Украјини били су осујећени европским отпором, изјавио је данас мађарски премијер Виктор Орбан.

Обраћајући се на пленарном засједању Мађарске сталне конференције (МАЕРТ) у Будимпешти, Орбан је рекао да је национална политика велики изазов за сваку мађарску владу, истичући да је то једино подручје у којем свака ријеч носи тежину ризика, преноси МТИ.

Мађарски премијер је истакао да је питање рата и мира у Европи најхитније питање, наглашавајући да је то темељно питање за мађарску заједницу у Карпатском басену.

Пожар

Хроника

Горио "Млин" у Јањи

"Ми смо у чудном рату. Европа је, по својој дефиницији, у рату. Европски лидери говоре о рату између Русије и Украјине као о нашем рату", рекао је он.

Орбан је казао да су напори САД да посредују у постизању мира у Украјини били осујећени европским отпором.

"Да европски лидери не чине све што је могуће да напори предсједника САД за постизање мира пропадну, већ би био постигнут споразум између Русије, Украјине, Европе и САД", истакао је мађарски премијер.

Таг:

Виктор Орбан

