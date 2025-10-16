Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

Извор:
СРНА
16.10.2025
11:50
Предсједник САД Доналд Трамп потврдио је да је одобрио операције Централне обавјештајне агенције /ЦИА/ на територији Венецуеле.
Он је рекао да постоје два разлога због којих је то учинио.
- Прво, они су испразнили своје затворе и послали затворенике у САД. Други разлог је дрога - велика количина ње долази из Венецуеле. Видите да много тога долази из Венецуеле преко мора, али ћемо сада да зауставимо то и на копну - поручио је Трамп.
Он је одбио да појасни да ли ЦИА има овлаштење да "смакне" предсједника Венецуеле Николаса Мадура, преноси "Раша тудеј".
- Не желим да одговорим на такво питање. Зар не би било неозбиљно да одговорим на то - упитао је Трамп.
