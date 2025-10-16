Трамп потврдио да је одобрио ЦИА операције у Венецуели

Он је рекао да постоје два разлога због којих је то учинио.

Свијет Песков: Руте не зна ништа о руским пилотима и морнарима

- Прво, они су испразнили своје затворе и послали затворенике у САД. Други разлог је дрога - велика количина ње долази из Венецуеле. Видите да много тога долази из Венецуеле преко мора, али ћемо сада да зауставимо то и на копну - поручио је Трамп.

Он је одбио да појасни да ли ЦИА има овлаштење да "смакне" предсједника Венецуеле Николаса Мадура, преноси "Раша тудеј".

Република Српска Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

- Не желим да одговорим на такво питање. Зар не би било неозбиљно да одговорим на то - упитао је Трамп.