Дирљив снимак обишао свијет: Бака и дјед се чврсто грле док око њих бујица носи све

Фото: Танјуг/АП

Држећи се чврсто једно за друго на крову куће коју је поплава потопила, а бујица око њих носила све пред собом, старији пар из Мексика постао је симбол наде, док је снимак њихове очајничке борбе за опстанак обишао свијет.

Хиларио Рејноса и Елодиа Рејес једва су се извукли живи из поплава које су прошле недјеље уништиле централни и источни дио земље. У стравичним поплавама погинуло је на десетине људи, а многи се и даље воде као нестали.

На срцепарајућем снимку се види пар како се чврсто грли како би избјегли да их однесе набујала вода.

У једном тренутку, мушкарац се види како седи на врху њиховог клима уређаја док је његова супруга стајала поред њега, а мутна вода се вртела око њихових кољена.

У позадини, други су чекали помоћ на крововима виших зграда.

Комшије су наводно помогле пару да се попне на кров њиховог бунгалова у Поза Рики, сјевероисточно од Мексико Ситија, након што је ниво воде изненада порастао.

Били су тамо заробљени сатима пре него што су спасени.

савић-вујадин

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Поплава је уништила њихову кућу, а старији пар је из куће комшија говорио у хорору који је преживио.

"Јака струја је дошла и однијела је. Заронио сам да је потражим, али нисам могао да је нађем", испричао је Рејноса о својој муци. Његова жена не зна да плива.

"У сљедећем трену таксиста ми је показао где је, рекао сам јој да не мрда и да скачем одмах. Отпливао сам у том правцу", присетио се он.

Рекао је жени да га ухвати за врат, и са њом на леђима отпливао је назад до куће. Попели су се на кров гдје су остали до зоре, вода их је запљускивала око струка, све док их коначно није спасила комшиница у чамцу.

"Дошла је да нас спаси и одведе у њену кућу. Дала нам је храну, тако је фина", додала је Елоида.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Рејноса је рекао да постоје људи које је познајеш, али који имају добро срце и то је дивна ствар.

Пар је и даље у шоку након свега што је преживио, а Рејноса је показао и модрице које је задобио.

Обећао је да ће обновити њихову кућу, али је сада захвалан што су живи.

(Телеграф.рс)

Тагови:

