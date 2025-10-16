Дирљив снимак обишао свијет: Бака и дјед се чврсто грле док око њих бујица носи све

Извор:
Телеграф
16.10.2025
10:25
Коментари:0
Држећи се чврсто једно за друго на крову куће коју је поплава потопила, а бујица око њих носила све пред собом, старији пар из Мексика постао је симбол наде, док је снимак њихове очајничке борбе за опстанак обишао свијет.
Хиларио Рејноса и Елодиа Рејес једва су се извукли живи из поплава које су прошле недјеље уништиле централни и источни дио земље. У стравичним поплавама погинуло је на десетине људи, а многи се и даље воде као нестали.
На срцепарајућем снимку се види пар како се чврсто грли како би избјегли да их однесе набујала вода.
У једном тренутку, мушкарац се види како седи на врху њиховог клима уређаја док је његова супруга стајала поред њега, а мутна вода се вртела око њихових кољена.
У позадини, други су чекали помоћ на крововима виших зграда.
Комшије су наводно помогле пару да се попне на кров њиховог бунгалова у Поза Рики, сјевероисточно од Мексико Ситија, након што је ниво воде изненада порастао.
Били су тамо заробљени сатима пре него што су спасени.
Сцена
Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ
Поплава је уништила њихову кућу, а старији пар је из куће комшија говорио у хорору који је преживио.
"Јака струја је дошла и однијела је. Заронио сам да је потражим, али нисам могао да је нађем", испричао је Рејноса о својој муци. Његова жена не зна да плива.
"У сљедећем трену таксиста ми је показао где је, рекао сам јој да не мрда и да скачем одмах. Отпливао сам у том правцу", присетио се он.
Рекао је жени да га ухвати за врат, и са њом на леђима отпливао је назад до куће. Попели су се на кров гдје су остали до зоре, вода их је запљускивала око струка, све док их коначно није спасила комшиница у чамцу.
"Дошла је да нас спаси и одведе у њену кућу. Дала нам је храну, тако је фина", додала је Елоида.
Сцена
Милица Тодоровић изабрала име за сина
Рејноса је рекао да постоје људи које је познајеш, али који имају добро срце и то је дивна ствар.
Пар је и даље у шоку након свега што је преживио, а Рејноса је показао и модрице које је задобио.
Обећао је да ће обновити њихову кућу, али је сада захвалан што су живи.
🔴 INUNDACIONES EN MÉXICO — Diario UNO Mendoza (@diariouno) October 14, 2025
- Una pareja de abuelitos se abrazó sobre el techo de su casa mientras el agua rodeaba su vivienda, hasta ser rescatados por vecinos.
- El video fue registrado el 10 de octubre por una usuaria de redes sociales y muestra al abuelo sentado sobre un… pic.twitter.com/6jv9hO6iwo
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму