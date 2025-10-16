Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Како се сазнаје, Вујадин Савић се психички осјећа јако лоше, и потражио је стручну помоћ.

Због страшне уцјене, бивши фудбалер има суицидне мисли, и њена не остављају самог.

- Ово је зло што им се догодило, та особа је ударила на Вуајдинову породицу. Све ово лоше утиче на њих, то баш страшно. Вујадин је јако лоше психички, све ово највише не може да поднесе због породице - тврди извор за Телеграф.

Из дана у дан испливавају нови детаљи, а корисници друштвених мрежа не престају да копају по друштвеним мрежама не би ли нашли неки детаљ или везу са актуелним догађајем.

Посљедња у низу је објава А.К. која је привукла пажњу јер је само неколико дана прије хапшења на ТикТоку рипостовала исјечак из серије у којој глуми Мирка Васиљевић, невјенчана супруга Вујадина Савића, пише Курир.

Услиједиле су разне реакције јер су корисници мрежа ово протумачили као неки вид провокације.

Корисници су у коментарима изражавали шок, тврдећи да је ријеч о "директној поруци" упућеној Савићу, док други сматрају да је у питању покушај скретања пажње и изазивања хаоса у јавности и прије него што је случај доспио у медије.

Надлежни органи нашли ЦД

Надлежни органи посједују ЦД на којем се наводно налази снимак, односно докази против ухапшеног А. К. (21), осумњиченог да је уцјењивао Вујадина Савића, бившег фудбалера, приватним снимцима и фотографијама, сазнаје незванично "Блиц". Од А. К. ће највјероватније бити одузети мобилни телефон и рачунар који ће бити послати на вјештачење.

Засад није познато да ли је ЦД на којем је снимак нађен још током претреса стана осумњиченог А. К. (21), или касније у току истраге по пријави Вујадина Савића. Очекује се да би тужилаштво у наредним данима требало да саслуша још два свједока, послије чега би суд могао да укине притвор А. К.