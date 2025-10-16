Logo

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

16.10.2025

10:15

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ
Фото: Инстаграм

Јавност већ данима не престаје да бруји о случају трансродне особе А. К. (21), која је ухапшена због сумње да је покушала да изнуди новац и уцјењује бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама.

Како се сазнаје, Вујадин Савић се психички осјећа јако лоше, и потражио је стручну помоћ.

Дајан Китон

Култура

Откривен узрок смрти Дајане Китон

Због страшне уцјене, бивши фудбалер има суицидне мисли, и њена не остављају самог.

- Ово је зло што им се догодило, та особа је ударила на Вуајдинову породицу. Све ово лоше утиче на њих, то баш страшно. Вујадин је јако лоше психички, све ово највише не може да поднесе због породице - тврди извор за Телеграф.

Из дана у дан испливавају нови детаљи, а корисници друштвених мрежа не престају да копају по друштвеним мрежама не би ли нашли неки детаљ или везу са актуелним догађајем.

Посљедња у низу је објава А.К. која је привукла пажњу јер је само неколико дана прије хапшења на ТикТоку рипостовала исјечак из серије у којој глуми Мирка Васиљевић, невјенчана супруга Вујадина Савића, пише Курир.

Услиједиле су разне реакције јер су корисници мрежа ово протумачили као неки вид провокације.

Полиција Србија

Хроника

У бруталној тучи мушкарац задобио тешке повреде главе: Један од учесника га ударао чекићем

Корисници су у коментарима изражавали шок, тврдећи да је ријеч о "директној поруци" упућеној Савићу, док други сматрају да је у питању покушај скретања пажње и изазивања хаоса у јавности и прије него што је случај доспио у медије.

Надлежни органи нашли ЦД

Надлежни органи посједују ЦД на којем се наводно налази снимак, односно докази против ухапшеног А. К. (21), осумњиченог да је уцјењивао Вујадина Савића, бившег фудбалера, приватним снимцима и фотографијама, сазнаје незванично "Блиц". Од А. К. ће највјероватније бити одузети мобилни телефон и рачунар који ће бити послати на вјештачење.

Полиција Црна Гора

Регион

Ухапшен бивши министар пољопривреде

Засад није познато да ли је ЦД на којем је снимак нађен још током претреса стана осумњиченог А. К. (21), или касније у току истраге по пријави Вујадина Савића. Очекује се да би тужилаштво у наредним данима требало да саслуша још два свједока, послије чега би суд могао да укине притвор А. К.

Vujadin Savić

Mirka Vasiljević

