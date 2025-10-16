Logo

За ове знакове слиједи 9 година благостања: Да ли сте међу њима?

Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Универзум је покренуо енергетски талас који доноси читаву деценију благостања! Три хороскопска знака су изабрана да преузму апсолутну контролу над својом срећом.

Ако сте међу њима, спремите се да кажете збогом муци, тешком раду и неизвјесности. Предвиђа им се девет година непрекидног обиља, јер су буквално постали магнети за новац – и то је судбинска гаранција која траје све до 2034. године.

Вртић, Бањалука

Бања Лука

Васпитачи отказали најављено окупљање, штрајк се наставља

Бик – Благо за стабилност и паметне одлуке

Бик је знак који ће у наредних 9 година најјаче осјетити да новац сам долази. Његова издржљивост се коначно исплаћује, не у облику тешког рада, већ кроз неочекиване понуде, паметне инвестиције и изненадне приливе које не мора ни тражити. Нема више брига о рачуну: Бик сада има космичку подршку да изгради финансијску сигурност која се никада неће пољуљати. Готово је с муком – за Бика почиње незаустављив ток обиља!

Вага – Новчани мир кроз праве односе

Ваге до 2034. године постижу апсолутни унутрашњи и финансијски мир. Њена друштвеност и шарм сада јој отварају врата најмоћнијих савеза и пословних прилика. Новац им долази кроз високопозициониране контакте, успјешна партнерства и пројекте гдје се улаже минималан напор. Вага постаје инспирација за околину, а њен новчаник се пуни са лакоћом. Благостање јој је загарантовано као награда за баланс и дипломатичност.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић изабрала име за сина

Стријелац – Незаустављиви ток и аутоматска срећа

Стријелац, вјечити оптимиста, постаје астролошки Џокер и магнет за благо. Наредних девет година је ера непрекидног раста. Новац им долази из иностранства, неочекиваних путовања или пословних идеја које се реализују без стреса. За њих је карактеристично да ће се велике суме појављивати изненада, без видљивог труда. Стријелчеви не морају да раде превише – њихов оптимизам и вјера у себе су сада највећи алат за привлачење непрекидног тока новца.

Како искористити овај период среће

Пратите интуицију и отворено прихватите прилике које се појаве.

Фокусирајте се на лични развој и унапређење вјештина.

Његујте квалитетне односе у љубави, породици и пријатељству.

Паметно управљајте финансијама и планирајте будуће пројекте.

Кромпир

Савјети

Најбољи трик за чување кромпира: Остаће свјеж мјесецима

Овај период је судбински. Не губите вријеме на сумњу. Прихватите чињеницу да више нема муке, јер вама благо и срећа долазе сами од себе. Ово је ваша деценија!

