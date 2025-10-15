Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

15.10.2025
У посљедњих неколико дана све чешће смо могли да чујемо ријеч "трансродна особа".
Једна од првих трансродних особа у свијету јесте Лили Елбе, данска сликарка. Живот Лили Елбе, дирљиво је приказан у филму 'The Danish Girl' из 2015. године.
Ко је била Лили Елбе?
Лили Елбе је рођена као Еинар Вегенер 1882. године у Вејлеу, у Данској, а као тинејџерка се преселила у Копенхаген како би студирала умјетност на Краљевској данској академији ликовних умјетности. Био је јако умјетнички надарен и зрео за свој узраст.
У главном граду Данске упознао је Герду Готлиб коју је оженио 1904. године - имали су само 19 и 22 године. Док је Еинар волео да слика пејзаже, Герда је била успјешна илустраторка књига и модних часописа. Чак је она неколико пута замолила Еинара да јој буде модел, да обуче женску одјећу за њене арт-деко портрете високе моде.
Тада је он схватио да се претвара у жену каква жели да буде. Кроз ово позирање, Еинар је почео да замишља свој живот као жена - тад је открио свој прави родни идентитет и почео да живи као жена. У Паризу је 1912. године јавно промјенио идентитет у Лили и посљедњих 20 година је живио као жена.
Подвргао се четири ризичне хируршке процедуре како би трансформисао своје тијело из мушког у женско. Презиме 'Елбе' изабрала је по ријеци Елби у централној Европи, која протиче кроз Дрезден, мјесто гдје је имала посљедње операције промене пола.
Трансформација као поновно рођење
Лили Елбе је своју трансформацију упоређивала са поновним рођењем и потврдом своје истинске природе. Сада је могла да живи као Лили, али пошто је правно призната као жена, краљ Данске је 1930. поништио њен брак са Гердом.
У Берлину је 1930. године имала прву од четири операције - хируршку кастрацију. Сљедеће три операције обавио је др Курт Варнекрос у Женској градској клиници у Дрездену 1930. и 1931, које су укључивале пенектомију, трансплантацију људског јајничног ткива. Према извору Транс Хисторy, 'неки извјештаји кажу да је Лили Елбе већ имала рудиментарне јајнике у стомаку и да је можда била интерсексуална особа', као и још једну непрецизирану операцију неколико недјеља касније, која је укључивала увођење каниле.
Од Герде се пријатељски развела, а нови животни пут се отворио када јој је стари пријатељ запросио руку. Била је пресрећна и планирала је посљедњу операцију која је укључивала трансплантацију материце и изградњу вјештачке вагине у нади да ће моћи да има сексуалне односе са вјереником и да једног дана постане мајка. Међутим, тај сан јој никада није остварен. Лили Елбе је преминула од срчане парализе убрзо послије операције, док се опорављала у Женској клиници у Дрездену 1931. године, непосредно прије 49. рођендана.
Њена прича је преточена у филм
Њена животна прича преточена је у двије књиге - 'Човјек који је постао жена' и међународни бестселер 'Данска дјевојка', као и у истоимени филм из 2015. године у којем је Лили глумио Еди Редмејн.
