Logo

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

15.10.2025

21:16

Коментари:

0
Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан
Фото: pexels/Daian Gan

У посљедњих неколико дана све чешће смо могли да чујемо ријеч "трансродна особа".

Једна од првих трансродних особа у свијету јесте Лили Елбе, данска сликарка. Живот Лили Елбе, дирљиво је приказан у филму 'The Danish Girl' из 2015. године.

Ко је била Лили Елбе?

Лили Елбе је рођена као Еинар Вегенер 1882. године у Вејлеу, у Данској, а као тинејџерка се преселила у Копенхаген како би студирала умјетност на Краљевској данској академији ликовних умјетности. Био је јако умјетнички надарен и зрео за свој узраст.

У главном граду Данске упознао је Герду Готлиб коју је оженио 1904. године - имали су само 19 и 22 године. Док је Еинар волео да слика пејзаже, Герда је била успјешна илустраторка књига и модних часописа. Чак је она неколико пута замолила Еинара да јој буде модел, да обуче женску одјећу за њене арт-деко портрете високе моде.

Hegset

Свијет

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

Тада је он схватио да се претвара у жену каква жели да буде. Кроз ово позирање, Еинар је почео да замишља свој живот као жена - тад је открио свој прави родни идентитет и почео да живи као жена. У Паризу је 1912. године јавно промјенио идентитет у Лили и посљедњих 20 година је живио као жена.

Подвргао се четири ризичне хируршке процедуре како би трансформисао своје тијело из мушког у женско. Презиме 'Елбе' изабрала је по ријеци Елби у централној Европи, која протиче кроз Дрезден, мјесто гдје је имала посљедње операције промене пола.

Трансформација као поновно рођење

Лили Елбе је своју трансформацију упоређивала са поновним рођењем и потврдом своје истинске природе. Сада је могла да живи као Лили, али пошто је правно призната као жена, краљ Данске је 1930. поништио њен брак са Гердом.

У Берлину је 1930. године имала прву од четири операције - хируршку кастрацију. Сљедеће три операције обавио је др Курт Варнекрос у Женској градској клиници у Дрездену 1930. и 1931, које су укључивале пенектомију, трансплантацију људског јајничног ткива. Према извору Транс Хисторy, 'неки извјештаји кажу да је Лили Елбе већ имала рудиментарне јајнике у стомаку и да је можда била интерсексуална особа', као и још једну непрецизирану операцију неколико недјеља касније, која је укључивала увођење каниле.

војска мадагаскар

Свијет

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Од Герде се пријатељски развела, а нови животни пут се отворио када јој је стари пријатељ запросио руку. Била је пресрећна и планирала је посљедњу операцију која је укључивала трансплантацију материце и изградњу вјештачке вагине у нади да ће моћи да има сексуалне односе са вјереником и да једног дана постане мајка. Међутим, тај сан јој никада није остварен. Лили Елбе је преминула од срчане парализе убрзо послије операције, док се опорављала у Женској клиници у Дрездену 1931. године, непосредно прије 49. рођендана.

Њена прича је преточена у филм

Њена животна прича преточена је у двије књиге - 'Човјек који је постао жена' и међународни бестселер 'Данска дјевојка', као и у истоимени филм из 2015. године у којем је Лили глумио Еди Редмејн.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

ŽENE

transrodna osoba

muškarci

promjena pola

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови које не можете уцијенити

37 мин

0
Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

БиХ

Одговор бахатим возачима: Од драконских казни до трајног одузимања аута

48 мин

0
Усвојени приједлози шест европских закона

БиХ

Усвојени приједлози шест европских закона

1 ч

0
Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

Остали спортови

Васић и Чађо: Србија је земља кошарке, има простора за напредак

1 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскопски знакови које не можете уцијенити

37 мин

0
Покушао да поједе смрдљиви тофу, али ово није очекивао, снимак који преврће желудац

Занимљивости

Покушао да поједе смрдљиви тофу, али ово није очекивао, снимак који преврће желудац

3 ч

0
Одаберите сладолед према вашем хороскопском знаку

Занимљивости

Одаберите сладолед према вашем хороскопском знаку

3 ч

0
Да ли сте знали да лед гоји? Тихи убица дијете

Занимљивости

Да ли сте знали да лед гоји? Тихи убица дијете

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

22

Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

21

16

Прва трансродна особа на свијету била је надарена умјетница чији живот није дочекао ни 50. рођендан

21

13

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

21

05

Пукло стакло: Авион америчког министра одбране принудно слетио у Велику Британију

21

01

Афричка унија суспендовала чланство Мадагаскара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner