Одаберите сладолед према вашем хороскопском знаку

Иако им сад није вријеме, признаћете да бисте увијек у било које доба дана појели укусан и освјежавајући сладолед.
Укуси су различити, то не треба коментарисати, али када је ријеч о астрологији, постоје они омиљени за сваки хороскопски знак.
Сигурно је да и ви имате онај омиљени укус, а на основу овог забавног текста, можете сазнати и који укус се најбоље слаже са вашим хороскопским знаком.
Ован: Кафа
Ви знате како је то бити одважан и ваш сладолед би требало да има исто тако снажан карактер. Сладолед од кафе је савршен избор, са својим глатким укусом и благом нотом горчине. Уз то, додајте преливе који одговарају вашем расположењу (на пример: чоколадни сируп, комадиће карамеле или шлаг) за праву посластицу.
Бик: Црна чоколада
Ваша чулна природа и жеља за уживањем чине богати сладолед од црне чоколаде савршеним избором за вас. Бирајте најинтензивнију чоколаду коју можете да нађете и обавезно додајте омиљене додатке. Размислите о преливу од малина или мало чоколадног фила - нећете погријешити!
Близанци: Неаполитан
Ништа вас не радује више од пуно различитих опција (ако то не описује одлазак у посластичарницу, не знамо шта би могло). Зашто се задовољити само једним укусом сладоледа кад можете да имате све?
Зато је Неаполитан - комбинација ваниле, чоколаде и јагоде у једном, укус који савршено одговара вашој радозналој и разиграној природи. Са свим основним укусима већ у корнету или чинији, можете без бриге да се посветите избору прелива и додатака.
Рак: Тестом за чоколадне колачиће
Када је у питању сладолед, најбоље је да се ослоните на своју неговатељску и емотивну природу. А шта је топлије и домаћинскије од тањира домаћих чоколадних колачића?
Савршен сладолед са сировим тестом за чоколадне колачиће пружа исти онај осјећај удобности и топлине као и колачићи које је мама спремала послије школе. Укус који вас грије изнутра - савршен за вашу носталгичну душу.
Лав: Рођенданска торта
Велике су шансе да сте изражајни, разиграни и волите да будете у центру пажње - и ваш сладолед би требало да буде баш такав! Зато је сладолед са укусом рођенданске торте савршен за вас.
Свака кашика је права прослава, пуна боја, украса и слаткоће, а ништа не испуњава ваше лавовско срце као славље у вашу част.
Дјевица: Ванила
Враћамо се основама када је у питању ваш укус сладоледа. Иако можда мислите да је ванила досадна, она је најпрактичнији од свих укуса сладоледа - баш као и ви! Најбоље слатке посластице почињу куглом ваниле, а ви сте исто тако непроцењиви у свакој групи којој припадате.
Вага: Роки Роуд
Ви сте неко ко тежи равнотежи, што значи да вам треба хармоничан сладолед са укусима који су заједно укуснији него засебно. Ако то не описује Роки Роуд, онда не знамо шта би могло! Комбинација чоколаде, манчемелоуа и бадема чини да су ваши тасови ваги добро балансирани.
Шкорпија: Пржени зелени чај
Ви сте поларизујућа личност и треба вам укус сладоледа који је подједнако контроверзан. Зато је сладолед од прженог зеленог чаја прави избор за вас. Иако не можете да га нађете баш било гдје, он је савршена комбинација раскошног и утјешног, вредан потраге... баш као и ви.
Стрелац: Плави Мјесец
Ви сте весели и волите забаву и за то дефинитивно постоји сладолед. Ви сте Плави Мјесец - онај класични плави укус који је можда тешко описати, али је потпуно разигран и весео. Ко би, уосталом, могао да одоли сладоледу који вам остави језик у јарко плавој боји?
Јарац: Кикирики путер
Када су у питању укуси сладоледа, као и у стварном животу, тешко вас је укротити. Али мислимо да вам најбоље пристаје велика кугла кикирики путера. Он се бори да заузме мјесто на менију поред јаких фаворита као што су чоколада, ванила и рецимо мента.
Водолија: Пуцкетаве бомбоне
Обичан укус сладоледа једноставно вам не пристаје. Са својом револуционарном и непредвидивом природом, гласамо за петарду као ваш судбински укус. То је комбинација сладоледа од јагоде и пуцкетавих бомбона. Сваки залогај доноси изненађење, баш као и ви.
Рибе: Слана карамела
Познате по својој прилагодљивости и маштовитости, ваш сладолед треба да буде нешто свестрано, али са малим заокретом. Ви сте сладолед од слане карамеле, савршена комбинација сланог и слатког која иде уз скоро све. А ако сте дубоко у својим осјећајима водног знака, додајте чоколадни сируп, орашасте плодове или велику утешну куглу топлог пите од јабука.
