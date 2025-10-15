Кнежевић: Почетак сјајне приче, "Adria sports conference" оправдала сва очекивања

Извор:
АТВ
15.10.2025
17:43
У Бањалуци је окончана дводневна конференција „Adria sports conference“, која је окупила бројна позната имена из свијета спорт, маркетинга и бизниса.
На 14 панела, за сваког по нешто. Организатори задовољни урађеним послом, али и похвалама које стижу са свих страна.
„Два дана заиста феноменалног шампионског дружења са нашим панелистима и свим драгим гостима. Мислим да је "Adria sports conference" у свом првом издању оправдала сва очекивања, да смо направили сјајну ствар за Бања Луку и да смо донијели нешто ново у наш град. Показале су нам то и реакције свих који су дошли, , који су одушевљени и панелима и предавањима и уопште свим оним што се дешавало у Банском двору ова два дана. Тако да, као што сам већ рекао неколико пута, почетак је ово још једне сјајне приче“, изјавио је директор „Adria sports conference“ Андреј Кнежевић.
Данашњи програм отвориле су двије бивше кошаркашице и репрезентативке Србије Саша Чађо и Соња Васић, а своје искуство играња за прву репрезентацију под називом Србија изнијели су Дарко Миличић, Милан Гуровић и Вук Радивојевић. Много пажње привукла су двојица свјетски познатих менаџера Мишко Ражнатовић и Енди Бара, а било је ријечи и о женском фудбалу, али и феномену подкаста.
