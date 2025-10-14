Logo

"Adria Sports Conference": Бањалука регионални центар спорта и бизниса

“Adria Sports Conference”: Бањалука регионални центар спорта и бизниса
Фото: АТВ

Током првог дана “Adria Sports Conference” у Бањалуци одржано је више панела на којима су покренуте бројне важне теме о развоју спорта, са посебним акцентом на спортски маркетинг, привлачење публике и стварање нових пословних прилика.

Конференцију је отворио Небојша Мандрапа, ПР директор “New Media” тима, који је представио пут и раст личног бренда Новака Ђоковића. Посебну пажњу привукло је излагање предсједника КК Партизан, Остоје Мијаиловића, који је говорио о изазовима са којима се суочава током осмогодишњег мандата, о плановима за будућност, те је истакао задовољство конференцијом и поручио да ће се радо одазвати и наредни пут.

О томе како је ФНЦ организација настала а касније, привукла пажњу публике и постала једно од најпрепознатљивијих имена на европској борилачкој сцени, говорили су оснивач Дражен Форгач и борац Дарко Стошић, који су истакли да се у Бањалуку увијек радо враћају и да им је она на посебном мјесту у срцу.

Организатори поручују да је ово тек почетак нове приче која ће Бањалуку учврстити као препознатљив центар спортских и пословних дешавања у региону, те да су са првим издањем конференције презадовољни.

Другог дана конференције биће одржани нови панели, а догађај носи и хуманитарни карактер, током гала вечери у хотелу “Мериот” на аукцији ће бити продат потписани дрес Богдана Богдановића, а сав приход биће дониран за лијечење Сергеја Ступара.

