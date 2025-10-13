Logo

"Adria Sports Conference": Велика имена стижу у Бањалуку

Извор:

АТВ

13.10.2025

21:17

Коментари:

0
"Adria Sports Conference": Велика имена стижу у Бањалуку
Фото: АТВ

Бањалука ће наредна два дана бити домаћин прве спортско-пословне конференције под називом "Adria Sports Conference powered by Mozzart", која ће на једном мјесту окупити бројна имена из свијета спорта, али и бизниса и маркетинга.

Одржаће се 14 панел дискусија са више од 20 панелиста, а неки од њих су Остоја Мијаиловић, "Мишко" Ражнатовић, Енди Бара и многи други.

Идеја која је двије године била на столу, коначно је реализована. Директор маркетинга Иван Драгичевић истиче да процес организације догађаја није био нимало једноставан, али да је поносан што ће Бањалука бити центар региона и да ће ово бити један фестивал не само спорта, него и свих осталих грана живота.

Међу панелистима наћи ће се Младен Бојиновић, директор рукометне репрезентације Србије, који сматра да Бањалука и Република Српска заслужују једну овакву манифестацију.

Adria Sports Conference powered by Mozzart, почиње сутра и трајаће два дана. Организатори вјерују да ће постати традиционално окупљање које ће из године у годину да расте.

Опширније у видео прилогу....

Подијели:

Тагови:

konferencija

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Планета тугује: Славном спортисти стало срце

Остали спортови

Планета тугује: Славном спортисти стало срце

4 д

0
Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

Остали спортови

Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

4 д

0
Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Остали спортови

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

5 д

0
Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

Остали спортови

Шумахер тешко болестан: Нови детаљи о његовом здравственом стању

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трамп: Орбан је сјајан лидер

21

49

Земљотрес на Пелопонезу, тресао се југ Грчке

21

45

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

21

43

Организатор Евровизије отказао гласање о учешћу Израела након примирја у Гази

21

27

Трамп хвали Мелони: ''Ризиковаћу, ти си прелијепа млада жена“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner