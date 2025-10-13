"Adria Sports Conference": Велика имена стижу у Бањалуку

Извор:
АТВ
13.10.2025
21:17
Коментари:0
Бањалука ће наредна два дана бити домаћин прве спортско-пословне конференције под називом "Adria Sports Conference powered by Mozzart", која ће на једном мјесту окупити бројна имена из свијета спорта, али и бизниса и маркетинга.
Одржаће се 14 панел дискусија са више од 20 панелиста, а неки од њих су Остоја Мијаиловић, "Мишко" Ражнатовић, Енди Бара и многи други.
Идеја која је двије године била на столу, коначно је реализована. Директор маркетинга Иван Драгичевић истиче да процес организације догађаја није био нимало једноставан, али да је поносан што ће Бањалука бити центар региона и да ће ово бити један фестивал не само спорта, него и свих осталих грана живота.
Међу панелистима наћи ће се Младен Бојиновић, директор рукометне репрезентације Србије, који сматра да Бањалука и Република Српска заслужују једну овакву манифестацију.
Adria Sports Conference powered by Mozzart, почиње сутра и трајаће два дана. Организатори вјерују да ће постати традиционално окупљање које ће из године у годину да расте.
Опширније у видео прилогу....
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
5 д0
Остали спортови
5 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму