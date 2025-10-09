Logo

Планета тугује: Славном спортисти стало срце

Извор:

Курир

09.10.2025

21:43

Фото: Pixabay

Вариндер Синг Гуман био је један од најпознатијих индијских бодибилдера преминуо је од застоја срца, саопштила је његова породица.

Осим што је био спортиста, бавио се и глумом, а најпознатији филмови у којима се појављивао били су "Тигар 3" и "Рика: Тигрови Сундарбана".

Највише су га вољели због његове херкуловске физичке грађе, огромне снаге и импресивне каријере.

Он је освојио титулу "Гроподина Индије" 2009. године и представљао је бренд Арлонда Шварценегера у Азији, пише Курир.

