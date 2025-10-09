Планета тугује: Славном спортисти стало срце

Извор:
Курир
09.10.2025
21:43
Коментари:0
Вариндер Синг Гуман био је један од најпознатијих индијских бодибилдера преминуо је од застоја срца, саопштила је његова породица.
Осим што је био спортиста, бавио се и глумом, а најпознатији филмови у којима се појављивао били су "Тигар 3" и "Рика: Тигрови Сундарбана".
Србија
Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у
Највише су га вољели због његове херкуловске физичке грађе, огромне снаге и импресивне каријере.
Он је освојио титулу "Гроподина Индије" 2009. године и представљао је бренд Арлонда Шварценегера у Азији, пише Курир.
Professional bodybuilder and actor Varinder Singh Ghuman, who had worked with #SalmanKhan in #Tiger3, died following a heart attack. pic.twitter.com/J7peF84UEs— News Bulletin (@newsbulletin05) October 9, 2025
Остали спортови
14 ч0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму