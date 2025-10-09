Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у

Извор:
Амбасадор Руске Федерације Александар Боцан-Харченко је изјавио да је амбасада у сталном контакту са руководством Нафтне индустрије Србије /НИС/ и да је компанија доста добро припремљена јер се знало да ће доћи до ступања на снагу америчких санкција.
"Они имају и залиха, имају и могућност да се снађу. У сваком случају, мислим да не треба очекивати несташице, нити узбуне на тржишту, ни када је у питању енергетска безбедност Србије", рекао је Боцан-Харченко за РТ Балкан.
Он је додао да ће бити још контаката између НИС-а и српске стране и "Гаспрома" и руске стране, као и између влада двије државе.
Боцан-Харченко је поновио да је "Гаспром" поуздан партнер и да жели и воли да каже да "руска страна нема намјеру да у овој ситуацији окрене леђа Србији".
"У склопу наше билатералне сарадње Србија ће имати енергетску безбедност као и до сада", поручио је амбасадор Руске Федерације у Београду.
Додао је да ће наредних дана бити настављени контакти и да ће "можда бити и нешто ново".
